Solo dos de las 25 salidas del helicóptero antiincendios vasco han sido en Gipuzkoa En su primer año de servicio ha registrado más horas de actuación en Navarra y Castilla y León que en los tres territorios vascos

Miguel Villameriel San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El helicóptero antiincendios de Euskadi ha realizado 25 intervenciones en su primer año de servicio, de las que solo dos han tenido lugar en Gipuzkoa. ... La aeronave, financiada por el Gobierno Vasco y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, también ha colaborado en las tareas de extinción de incendios forestales declarados en Navarra y Castilla y León, hasta el punto de que la mitad de las intervenciones por incendio han sido en territorios limítrofes a Euskadi, que suman un mayor número de horas de vuelo por la necesidad de recorrer más distancia para combatir esos fuegos.

Según informó ayer el Departamento de Seguridad, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025, el helicóptero antiincendios realizó 25 intervenciones: 13 de ellas fueron en la CAV (6 en Bizkaia, 5 en Araba y 2 en Gipuzkoa) y 12 fuera de Euskadi, todas ellas en el mes de agosto –los días 10 y 11 en Carcastillo (Navarra), del 15 al 23 de agosto en Castilla y León (fundamentalmente en los Picos de Europa y la montaña palentina) y el 26 de agosto en Oña (Burgos)–. En número de horas, la aeronave contabilizó alrededor de 88 horas de vuelo, de las cuales 66 fueron fuera de Euskadi. Gipuzkoa apenas sumó 5 horas.

