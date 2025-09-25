Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Retenciones en la N-I por un accidente múltiple en Irura sentido Vitoria

Solo dos de las 25 salidas del helicóptero antiincendios vasco han sido en Gipuzkoa

En su primer año de servicio ha registrado más horas de actuación en Navarra y Castilla y León que en los tres territorios vascos

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El helicóptero antiincendios de Euskadi ha realizado 25 intervenciones en su primer año de servicio, de las que solo dos han tenido lugar en Gipuzkoa. ... La aeronave, financiada por el Gobierno Vasco y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, también ha colaborado en las tareas de extinción de incendios forestales declarados en Navarra y Castilla y León, hasta el punto de que la mitad de las intervenciones por incendio han sido en territorios limítrofes a Euskadi, que suman un mayor número de horas de vuelo por la necesidad de recorrer más distancia para combatir esos fuegos.

