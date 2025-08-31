Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una vista del Paseo Nuevo de San Sebastián esta semana. Gorka Estrada
El tiempo en Gipuzkoa

Septiembre arrancará con un tobogán meteorológico y otro día en aviso amarillo por olas

El lunes el tiempo será algo variable y la alternancia de nubes y claros se mantendrá durante toda la semana

A. Iparraguirre

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:45

Un agosto marcado por las intensas olas de calor se despide hoy con un frente atlántico que deja abundante nubosidad y lluvia en algunos puntos ... de Euskadi. No se descartan chubascos o tormentas localmente fuertes. Además será patente un descenso de las temperaturas con respecto a las registradas ayer. En el interior de Gipuzkoa no se pasará de los 24ºC y en el litoral de los 22ºC. Además, el aviso amarillo por fuertes olas se amplía a mañana y estará activado todo el día. La primera semana de septiembre estará marcada por un tiempo revuelto, como un tobogán meteorológico, en el que un día los cielos estarán despejados y al siguiente nubosos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Es obligatorio espabilar pronto
  7. 7

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  8. 8

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  9. 9

    Marea txuri-urdin en Oviedo
  10. 10

    La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Septiembre arrancará con un tobogán meteorológico y otro día en aviso amarillo por olas

Septiembre arrancará con un tobogán meteorológico y otro día en aviso amarillo por olas