Septiembre arrancará con un tobogán meteorológico y otro día en aviso amarillo por olas

Un agosto marcado por las intensas olas de calor se despide hoy con un frente atlántico que deja abundante nubosidad y lluvia en algunos puntos ... de Euskadi. No se descartan chubascos o tormentas localmente fuertes. Además será patente un descenso de las temperaturas con respecto a las registradas ayer. En el interior de Gipuzkoa no se pasará de los 24ºC y en el litoral de los 22ºC. Además, el aviso amarillo por fuertes olas se amplía a mañana y estará activado todo el día. La primera semana de septiembre estará marcada por un tiempo revuelto, como un tobogán meteorológico, en el que un día los cielos estarán despejados y al siguiente nubosos.

El lunes, día en el que comienza el otoño meteorológico, el tiempo será algo variable. La previsión de Euskalmet señala que se esperan intervalos nubosos. A ratos estará nublado y podrían producirse algunos chubascos, durante otras horas el ambiente será soleado, especialmente a primeras horas de la mañana. Las temperaturas no variarán mucho y las máximas se quedarán en torno a 22 o 23 ºC en Euskadi, un grado menos en Gipuzkoa. El viento soplará del suroeste inicialmente, después pasará a soplar del noroeste y se intensificará considerablemente sobre todo en el litoral.

El martes las nubes medias y altas serán abundantes y estará nublado en general, pero no se esperan lluvias. El viento soplará del sur inicialmente, algo racheado, y las temperaturas máximas subirán ligeramente, hasta situarse entre los 23-25 ºC. A lo largo de las horas centrales el viento pasará a soplar del oeste y por la tarde predominará el viento del norte.

El miércoles lucirá el sol en algunos momentos, por lo que habrá un aumento de las temperaturas máximas. Sin embargo, el termómetro bajará de nuevo al día siguiente, en una jornada en la que los cielos volverán a estar cubiertos, mientras que el viernes se esperan precipitaciones que no serán muy importantes. Para el sábado se prevén intervalos nubosos y la lluvia dará una tregua..

Aviso amarillo por olas

Por otra parte, el Departamento de Seguridad activará desde la nueve de esta noche y hasta la medianoche del lunes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero: Navegación para las dos primeras millas, ya que se espera una altura de ola significante de hasta 2,5 metros este domingo y de hasta 3,5 metros mañana.

Según ha informado Euskalmet, la mar de fondo del noroeste levantará esta jornada olas en torno a 1,5-2 metros, subiendo a 2 metros a últimas horas. El viento de componente oeste con fuerza 2 a 3 originará mar rizada a marejadilla.

Además, este lunes la altura de ola significante rondará los 2-2,5 metros, subiendo hasta rondar los 2,5-3 metros durante la mañana. Por la tarde podría subir hasta rondar los 3-3,5 metros, bajando durante la noche hasta rondar los 3 metros.

La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 2,5 metros. El viento del suroeste con fuerza 3 a 4, rolando a oeste-noroeste en las horas centrales con fuerza 5 a 6, y por la noche amainando a fuerza 4, originará mar rizada, aumentando a fuerte marejada o mar gruesa a partir del mediodía.