Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Réplica de la nao San Juan que se construye en el astillero-museo de Albaola en Pasaia

Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

San Sebastian Gastronomika abrirá un proceso de selección entre sus congresistas para determinar que persona cocinará en la réplica de la nao San Juan durante el viaje transoceánico

J.M.

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Se busca chef para cocinar a bordo de un ballenero del siglo XVI durante su ruta desde Gipuzkoa a Canadá. Esta es la oferta laboral con la que San Sebastian Gastronomika ha sorprendido días antes del inicio del congreso que arranca próximo 6 de octubre en Donostia, edición en la que abrirá un proceso de selección entre sus congresistas para encontrar a la personará que cocinará en la réplica de la nao San Juan durante su primera aventura transoceánica.

Una construcción de la réplica del histórico ballenero barco del siglo XVI que se está terminando de construir en el astillero-museo de Albaola en Pasaia y que zarpará próximamente en viaje hasta Canadá.

Albaola Itsas Kultur Faktoria, un espacio innovador donde se recupera y pone en valor la tecnología marítima artesanal, hace tiempo que está trabajando en el proyecto de reconstrucción del buque de carga San Juan, que se hundió en la costa de Canadá, en Red Bay, en el año 1565. El proceso de construcción se está realizando respetando las técnicas y materiales disponibles en el siglo XVI y la intención es que, una vez terminado, emprenda la travesía de cruzar el Atlántico, desde Gipuzkoa a Canadá.

Entre la tripulación que hará posible ese viaje, habrá un cocinero; una plaza para la que podrán postularse los congresistas de esta edición de Gastronomika y que pasarán por un proceso de selección supervisado por Albaloa. Será la primera vez que la gastronomía y la navegación histórica se unan de esta manera en una expedición transoceánica.

Profesionales acreditados con entrada de congresista reuniendo los requisitos fijados desde Albaola, y que se darán a conocer en el transcurso del congreso, podrán presentarse a esta convocatoria única, que tendrá como premio, vivir la experiencia de cocinar a bordo de un barco del XVI tal y como se hacía hace cinco siglos para alimentar a la tripulación que recreará una de las grandes gestas marítimas de los pescadores vascos. Una iniciativa que busca subrayar cómo la cocina también formaba parte esencial de la vida a bordo en aquellas largas travesías.

Para el director del congreso, Benjamín Lana, «la conexión con el mar va a ser una constante y va a continuar creciendo en San Sebastian Gastronomika, y la mejor prueba es que este año las y los congresistas de Gastronomika van a conocer este apasionante proyecto y van a poder ser parte de la historia».

La nao San Juan, hundida en 1565 en aguas de Terranova y considerada la embarcación mejor conservada de la época, fue descubierta en 1978 por arqueólogos de la agencia gubernamental Parcs Canada permitiendo conocer con detalle la ingeniería naval y la vida de los balleneros vascos. Desde 2014, Albaola trabaja en la construcción la réplica de este navio siguiendo con precisión las técnicas y materiales de hace quinientos años.

El impulso de esta hazaña patrimonial lleva la firma de Xabier Agote, constructor naval, navegante, investigador y promotor cultural que ha convertido este antiguo astillero en un centro de referencia internacional en el ámbito del patrimonio marítimo. Bajo su dirección, en el astillero-museo de Pasaia no solo se construyen barcos de valor patrimonial, sino que se recuperan oficios en peligro de desaparición y se trabaja la transmisión de conocimientos y la divulgación abriendo sus puertas al público como astillero de barcos con valor patrimonial visitable, donde tradición y futuro se entrelazan.

Agote estará en el escenario del Kursaal en esta edición para realizar, junto al historiador y director de investigación de Albaola Xabier Alberdi y el cocinero Aitor Arregi (Elkano*, Getaria), una interesante ponencia sobre la importancia que a lo largo de los siglos el producto y la gastronomía han tenido en el mundo marítimo vasco. Estarán acompañados de cuatro cocineros vascos: Pablo Loureiro (Casa Urola, San Sebastián), Josean Alija (Nerua* Bilbao), Roberto Ruiz (Hika Gastronomiko, Villabona) y Javier Rivero y Gorka Rico (AMA Taberna, Tolosa), que además ofrecerán una degustación de recetas elaboradas con los ingredientes de ida y vuelta que llevaban las embarcaciones de la época.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  9. 9

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»
  10. 10 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI