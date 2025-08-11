Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Clara Cabanillas posa con el trabajo con el que ha obtenido la matrícula de honor y un premio Gaudeamus Projecta. Gorka Estrada

«¿Sabías que los sordociegos usan bastón con rayas rojas?»

Concienciación. Premian a la zarauztarra Clara Cabanillas por su trabajo de fin de grado en el que utiliza infografías visuales para concienciar sobre esta discapacidad

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:09

Clara Cabanillas sabe, desde pequeña, que la comunicación va más allá de ver u oír. Que no todo se dice con palabras u expresiones faciales. ... Lo sabe bien, ya que su tía no puede ni verla ni oírla. Padece sordoceguera. Sí, «las dos a la vez. Mucha gente desconoce esta discapacidad, que junta la ceguera con la falta de audición», explica. Es tal la desinformación a nivel social que esta zarauztarra ha centrado su trabajo de fin de grado -TFG- para la carrera de Creación y Diseño de la UPV/EHU en realizar diferentes infografías visuales con consejos prácticos para aprender a tratar y comunicarse con personas sordociegas. Además de haber sido «un gran orgullo» para su tía, este estudio, titulado 'Comprendiendo la sordoceguera', recibió la matrícula de honor por parte de la UPV/EHU y fue galardonado con un Premio Sana, la categoría de salud de los premios Gaudeamus Projecta en Barcelona. Pero, ¿cómo se puede distinguir si una persona tiene falta de visión, de oído o ambas?

