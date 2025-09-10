Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar

El vehículo, que fue abandonado en mitad de la autopista a la altura de Deba tras una persecución policia, generó cinco kilómetros de retenciones

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:47

Parece un guion de película pero no lo es. Es la intrahistoria del accidente que generó ayer hasta cinco kilómetros de retenciones en la AP-8, a la altura de Deba, sentido Cantabria y en el que estuvieron implicados un coche de la Ertzaintza y una cabeza tractora de camión robada.

Pues bien. La historia empieza en Oiartzun sobre las nueve de la mañana de ayer cuando un joven de 22 años robó en una empresa de transportes de la citada localidad. El responsable del local informó a la Ertzaintza de cómo un desconocido había accedido al recinto y había sustraído la cabeza tractora de un camión, dándose a la fuga y estando geolocalizado circulando por la AP-8 a la altura de Zarautz en sentido Bilbao.

Nada más tener constancia del robo, la Ertzaintza movilizó recursos de Protección Ciudadana y de la Unidad de Tráfico que trataron de detener el vehículo sustraído haciendo su conductor caso omiso a las indicaciones de los agentes. El autor de la sustracción y conductor del camión, cuando circulaba a la altura de Itziar, detuvo el vehículo en mitad de la autopista, se apeó de la cabina e intentó huir saltando por un terraplén. Al dejar el vehículo en mitad de la AP-8 se empezaron a generar retenciones de hasta cinco kilómetros y un vehículo policial resultó golpeado, con una agente que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Hasta el lugar se tuvieron que movilizar bomberos y agentes de la U.V.R. de la Ertzaintza, que consiguieron rescatar al joven. Tras recibir una primera asistencia médica en el lugar, fue trasladado al Hospital Donostia.

El balance final: un atasco, un camión atravesado en plena AP-8, un agente herido y un joven arrestado, que se enfrenta a tres presuntos delitos contra la seguridad vial y a otro por hurto de uso de vehículo a motor. El arrestado, de 22 años, ha sido puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales, según ha informado el Departamento de Seguridad.

