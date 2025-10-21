Retenciones en la AP-8 en Zumaia, sentido Donostia, por la avería de un camión
Las colas llegan a los cuatro kilómetros
A. I.
Martes, 21 de octubre 2025, 08:41
La avería de un camión a las 07.30 horas en la AP-8 a la altura de Zumaia, sentido Donostia, está provocando retenciones que llegan a los cuatro kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. Un carril se encuentra cortado y las grúas trabajan para la retirada del vehículo pesado de la calzada.
En actualización
