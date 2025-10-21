Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Zumaia, sentido Donostia, por la avería de un camión

Retenciones en la AP-8 en Zumaia, sentido Donostia, por la avería de un camión

Las colas llegan a los cuatro kilómetros

A. I.

Martes, 21 de octubre 2025, 08:41

Comenta

La avería de un camión a las 07.30 horas en la AP-8 a la altura de Zumaia, sentido Donostia, está provocando retenciones que llegan a los cuatro kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. Un carril se encuentra cortado y las grúas trabajan para la retirada del vehículo pesado de la calzada.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  6. 6 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  7. 7 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  9. 9 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  10. 10 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retenciones en la AP-8 en Zumaia, sentido Donostia, por la avería de un camión

Retenciones en la AP-8 en Zumaia, sentido Donostia, por la avería de un camión