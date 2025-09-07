Remolcan un velero sin ocupantes por riesgo de colisión desde La Concha a Pasaia

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han remolcado un velero que carecía de bandera y matrícula desde la bahía de La Concha hasta la de ... Pasaia. La embarcación estaba «mal fondeada» y existía la posibilidad de colisión con las rocas en las inmediaciones del muelle de la Isla de Santa Clara.

Así lo informa la Guardia Civil de Gipuzkoa a través de sus redes sociales. En ellas, también asegura que existía un riesgo tanto para nadadores como para otras embarcaciones que se encontraban en esta zona de la bahía donostiarra.

Los hechos tenían lugar a las 14.00 horas de este pasado sábado, cuando Capitanía Marítima decidía, ante el riesgo existente, activar los recursos de Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que lograban remolcar el velero. Además, habrían abierto una investigación para tratar de localizar a los responsables de la nave.

Al parecer, la embarcación llevaba fondeada en la bahía donostiarra desde hacía unos días, sin vigilancia a bordo ni ocupantes, y habría perdido varias veces su fondeo, quedando a la deriva e invadiendo la zona de baño.

El velero se encuentra en la actualidad amarrado en el puerto de Pasaia a disposición de la Capitanía Marítima.