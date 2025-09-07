Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El velero en la bahía de La Concha.

Remolcan un velero sin ocupantes por riesgo de colisión desde La Concha a Pasaia

La embarcación, sin vigilancia ni ocupantes, generaba riesgo para nadadores y otras naves

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:25

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han remolcado un velero que carecía de bandera y matrícula desde la bahía de La Concha hasta la de ... Pasaia. La embarcación estaba «mal fondeada» y existía la posibilidad de colisión con las rocas en las inmediaciones del muelle de la Isla de Santa Clara.

