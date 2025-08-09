Los puertos de Getaria y Orio se reforzarán pero sin elevar su cota por la subida del mar

El Gobierno Vasco contempla llevar a cabo el próximo año obras de refuerzo en los puertos de Orio y Getaria, infraestructuras que por su desgaste ... necesitan una renovación. Se trata de proyectos enmarcados dentro de una segunda fase de actuaciones, una vez finalizadas las intervenciones en los diques exteriores de abrigo, tanto en estas dos localidades guipuzcoanas como a lo largo de toda la costa vasca, siendo el de Mutriku el que queda pendiente.

A la hora de diseñar los proyectos se ha tenido en cuenta la variable del cambio climático y la subida del nivel medio del mar alertada por los científicos y comprobada ya por los medidores disponibles en la costa. Los técnicos han valorado la posibilidad de incrementar la cota de coronación de los muelles en los puertos analizados: elevar, en definitiva, la altura del puerto interior para evitar el potencial impacto del agua.

Sin embargo, los estudios han determinado que en Orio y Getaria la cota actual de los muelles es adecuada teniendo en cuenta la previsión de incremento del nivel del mar anual y la vida útil de la infraestructura. La alarma se aleja también del resto de puertos guipuzcoanos. Ninguno necesita en estos momentos modificar su altura para prevenir subidas del mar.

Las obras serán, por tanto, más sencillas. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ya ha sacado a licitación la reparación de la dársena pesquera interior del puerto de Getaria con un presupuesto de 2,14 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Entre la adjudicación y la preparación de los trabajos, el plazo sitúa la obra en 2026. El objetivo principal será mejorar la estabilidad del muelle y lograr garantías de seguridad y operatividad.

Según detalla el viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral, Leandro Azkue, «los trabajos se centran en un recalce del muelle con hormigón sumergido, anclándolo tanto al fondo como al paramento vertical, y en rehabilitar el paramento vertical del muelle con la eliminación de coqueras, reparación de grietas o fisuras detectadas y reposición de elementos de mampostería en huecos existentes».

Para el caso de Orio, también está redactado el proyecto de reparación y refuerzo de los muelles pesqueros –desde la pasarela peatonal hasta Itsas-Etxe–, con la previsión de sacarlo a licitación en breve, con un coste ligeramente por debajo de los dos millones de euros. Mejorar la estabilidad del entorno será la prioridad, aunque también se arreglarán los asentamientos del paseo de la ribera de la margen derecha hasta la dársena deportiva.

Según Koldo Goitia, director de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, «para mejorar la seguridad en la navegación se realizarán las gestiones necesarias para dragar el canal de navegación y la bocana, respetando el pie de playa para que no afecte a las olas apreciadas por el colectivo de surfistas».

Ondarroa sí ganará más altura

Las citadas actuaciones no contemplan, por tanto, ampliar la altura del muelle, de momento, aunque este extremo se ha valorado. La primera obra en esa dirección se va a llevar a cabo en Ondarroa. El Gobierno Vasco iniciará allí a finales de año el proyecto para que la dársena Egidazu, donde amarra buena parte de la flota de altura y bajura en primavera, sea medio metro más alta. El plan exigirá una inversión ligeramente superior a los 4,8 millones de euros –financiado en un 70% con recursos del Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura– y más de año y medio de trabajos.

El estudio previo ha detectado una necesidad que no se ha dado en Gipuzkoa. En la actualidad, la cota de coronación del muelle es de 5,65 metros. Según Goitia, «en caso de no adaptarlo, existirá una mayor probabilidad de rebase del oleaje, inundación de instalaciones y el incremento de la agitación del agua en el interior de la bocana, entre otros efectos negativos que pueden golpear de lleno a la actividad del muelle».

Entre el año 2000 y el 2024, el nivel medio del mar ha subido entre 15 y 25 centímetros en la costa vasca, según los técnicos de la unidad marina del centro científico vasco AZTI, quienes vaticinan que «de aquí a 2050 la previsión es que el nivel medio del mar suba entre 20 y 30 centímetros», es decir, una cifra mayor que los 25 años anteriores de este siglo.