Los puertos de Getaria y Orio se reforzarán pero sin elevar su cota por la subida del mar
El Gobierno Vasco ha estudiado la posibilidad de subir la altura de los muelles guipuzcoanos, pero las mediciones técnicas han descartado la necesidad
San Sebastián
Sábado, 9 de agosto 2025, 00:37
El Gobierno Vasco contempla llevar a cabo el próximo año obras de refuerzo en los puertos de Orio y Getaria, infraestructuras que por su desgaste ... necesitan una renovación. Se trata de proyectos enmarcados dentro de una segunda fase de actuaciones, una vez finalizadas las intervenciones en los diques exteriores de abrigo, tanto en estas dos localidades guipuzcoanas como a lo largo de toda la costa vasca, siendo el de Mutriku el que queda pendiente.
A la hora de diseñar los proyectos se ha tenido en cuenta la variable del cambio climático y la subida del nivel medio del mar alertada por los científicos y comprobada ya por los medidores disponibles en la costa. Los técnicos han valorado la posibilidad de incrementar la cota de coronación de los muelles en los puertos analizados: elevar, en definitiva, la altura del puerto interior para evitar el potencial impacto del agua.
Sin embargo, los estudios han determinado que en Orio y Getaria la cota actual de los muelles es adecuada teniendo en cuenta la previsión de incremento del nivel del mar anual y la vida útil de la infraestructura. La alarma se aleja también del resto de puertos guipuzcoanos. Ninguno necesita en estos momentos modificar su altura para prevenir subidas del mar.
Las obras serán, por tanto, más sencillas. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ya ha sacado a licitación la reparación de la dársena pesquera interior del puerto de Getaria con un presupuesto de 2,14 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Entre la adjudicación y la preparación de los trabajos, el plazo sitúa la obra en 2026. El objetivo principal será mejorar la estabilidad del muelle y lograr garantías de seguridad y operatividad.
Según detalla el viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral, Leandro Azkue, «los trabajos se centran en un recalce del muelle con hormigón sumergido, anclándolo tanto al fondo como al paramento vertical, y en rehabilitar el paramento vertical del muelle con la eliminación de coqueras, reparación de grietas o fisuras detectadas y reposición de elementos de mampostería en huecos existentes».
Para el caso de Orio, también está redactado el proyecto de reparación y refuerzo de los muelles pesqueros –desde la pasarela peatonal hasta Itsas-Etxe–, con la previsión de sacarlo a licitación en breve, con un coste ligeramente por debajo de los dos millones de euros. Mejorar la estabilidad del entorno será la prioridad, aunque también se arreglarán los asentamientos del paseo de la ribera de la margen derecha hasta la dársena deportiva.
Según Koldo Goitia, director de Desarrollo Litoral, Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, «para mejorar la seguridad en la navegación se realizarán las gestiones necesarias para dragar el canal de navegación y la bocana, respetando el pie de playa para que no afecte a las olas apreciadas por el colectivo de surfistas».
Ondarroa sí ganará más altura
Las citadas actuaciones no contemplan, por tanto, ampliar la altura del muelle, de momento, aunque este extremo se ha valorado. La primera obra en esa dirección se va a llevar a cabo en Ondarroa. El Gobierno Vasco iniciará allí a finales de año el proyecto para que la dársena Egidazu, donde amarra buena parte de la flota de altura y bajura en primavera, sea medio metro más alta. El plan exigirá una inversión ligeramente superior a los 4,8 millones de euros –financiado en un 70% con recursos del Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura– y más de año y medio de trabajos.
El estudio previo ha detectado una necesidad que no se ha dado en Gipuzkoa. En la actualidad, la cota de coronación del muelle es de 5,65 metros. Según Goitia, «en caso de no adaptarlo, existirá una mayor probabilidad de rebase del oleaje, inundación de instalaciones y el incremento de la agitación del agua en el interior de la bocana, entre otros efectos negativos que pueden golpear de lleno a la actividad del muelle».
Entre el año 2000 y el 2024, el nivel medio del mar ha subido entre 15 y 25 centímetros en la costa vasca, según los técnicos de la unidad marina del centro científico vasco AZTI, quienes vaticinan que «de aquí a 2050 la previsión es que el nivel medio del mar suba entre 20 y 30 centímetros», es decir, una cifra mayor que los 25 años anteriores de este siglo.
En breve se conocerá el modo de rematar el dique de Mutriku
Las actuaciones del Gobierno Vasco en la costa se centrarán en los próximos meses y años en los puertos interiores con excepción del puerto de Mutriku, donde aún queda pendiente la obra del dique exterior. El proyecto de ampliación tuvo un nivel importante de contestación entre los vecinos y la empresa que inició los trabajos, presupuestados en 11 millones de euros, los dejó en suspenso en abril de 2023. El Ejecutivo ya ha manifestado que no retomará aquel diseño y optará por rematar el dique en su actual dimensión. Los grupos municipales aguardan con expectación las características de esa nueva intervención y han sido emplazados a septiembre para conocer los detalles. Se antoja necesario darle un acabado a la estructura iniciada y el Gobierno Vasco avanzó la posibilidad de construir un muelle tambor. No obstante, el proyecto técnico que será necesario licitar para ejecutar la obra aún no se ha dado a conocer.
Según fuentes del Ejecutivo autonómico, el objetivo es sacar a licitación el proyecto en otoño, de manera que la adjudicación se pueda realizar en primavera de 2026 y los trabajos se empiecen a realizar en verano, la fecha más propicia para acometer trabajos de esa naturaleza.
En cualquier caso, el plan pasa por no prolongar más el dique de abrigo del puerto mutrikuarra (según el Plan Especial que estaba sirviendo de guía hasta la fecha aún se iba a alargar prácticamente un centenar de metros más) y proceder a rematarlo y terminarlo en su dimensión actual.
