Vista aérea de Getaria, cuyo puerto interior necesita una renovación que será ejecutada sin modificar su altura.

Los puertos de Getaria y Orio se reforzarán pero sin elevar su cota por la subida del mar

El Gobierno Vasco ha estudiado la posibilidad de subir la altura de los muelles guipuzcoanos, pero las mediciones técnicas han descartado la necesidad

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:37

El Gobierno Vasco contempla llevar a cabo el próximo año obras de refuerzo en los puertos de Orio y Getaria, infraestructuras que por su desgaste ... necesitan una renovación. Se trata de proyectos enmarcados dentro de una segunda fase de actuaciones, una vez finalizadas las intervenciones en los diques exteriores de abrigo, tanto en estas dos localidades guipuzcoanas como a lo largo de toda la costa vasca, siendo el de Mutriku el que queda pendiente.

