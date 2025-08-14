Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El puente del 15 de agosto traerá de nuevo el calor a Gipuzkoa con una subida de las temperaturas de hasta 10º

Mañana se activará el aviso naranja en el interior del territorio y el amarillo en la costa. La ola de calor dará sus últimos coletazos el domingo

A. Iparraguirre

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:47

Después de dos días de temperaturas agradables para la época del año el puente del 15 de agosto traerá mañana más calor a Gipuzkoa con ... una subida de las temperaturas de hasta 10ºC en algunos puntos del territorio. Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, confirma que habrá aviso naranja desde las 12.00 hasta las 20.00 horas por temperaturas altas extremas en el interior del territorio y amarillo desde el mediodía hasta las cinco de la tarde. en el litoral, mientras que la alerta será de este último color en ambas zonas en cuanto a las temperaturas altas persistentes. A esto hay que unir el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal. desde las 00.00 hasta las 24.00 tanto el viernes como el sábado y el domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  7. 7

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  10. 10 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El puente del 15 de agosto traerá de nuevo el calor a Gipuzkoa con una subida de las temperaturas de hasta 10º

El puente del 15 de agosto traerá de nuevo el calor a Gipuzkoa con una subida de las temperaturas de hasta 10º