El puente del 15 de agosto traerá de nuevo el calor a Gipuzkoa con una subida de las temperaturas de hasta 10º

Después de dos días de temperaturas agradables para la época del año el puente del 15 de agosto traerá mañana más calor a Gipuzkoa con ... una subida de las temperaturas de hasta 10ºC en algunos puntos del territorio. Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, confirma que habrá aviso naranja desde las 12.00 hasta las 20.00 horas por temperaturas altas extremas en el interior del territorio y amarillo desde el mediodía hasta las cinco de la tarde. en el litoral, mientras que la alerta será de este último color en ambas zonas en cuanto a las temperaturas altas persistentes. A esto hay que unir el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal. desde las 00.00 hasta las 24.00 tanto el viernes como el sábado y el domingo.

La previsión de Euskalmet señala que mañana repuntará el calor y se espera una nueva jornada de ambiente sofocante. Se impondrá el viento del sureste, que soplará racheado, y elevará las temperaturas ya desde la mañana. Estará soleado, con algunas nubes bajas cerca de la costa, aunque por la tarde podrán aparecer nubes de evolución por el efecto del calor.

Santiago Gaztelumendi prevé que como prueba de este aumento de las temperaturas en el litoral de Gipuzkoa, mañana en San Sebastián los termómetros pasarán de los 27 grados de este jueves a los 36 mañana, y en otros municipos de la costa el aumento será de los 26 a los 33 grados. En el interior, por su parte, localidades en las que hoy el termómetro llegará a los 34 grados mañana rozarán los 40-41 grados. En algunas zonas incluso se podría llegar a una diferencia de diez grados con respecto a la jornada de hoy. No hay que olvidar los más de 42 grados alcanzados el martes en Bergara y Arrasate. Destaca que la madrugada será calurosa, con entre 18 y 20 grados en todo el territorio. Durante la noche del miércoles al jueves en la mayoría de los pueblos se han rozado los 20 grados, aunque en puntos como en la isla de Santa Clara la máxima a las doce de la noche ha sido de 23, de 22,4 en el Puerto de Pasaia, y de 22,6 en Higuer a las seis de la mañana.

Los coletazos de la ola de calor

Con respecto al tiempo el sábado, el director de estrategia y coordinación de Euskalmet subraya que la clave estará en el impacto que tenga el viento sur. En algunas zonas el mercurio bajará entre tres y cuatro grados con respecto a hoy. Habrá aviso amarillo por temperaturas altas extremas, que rondarán entre los 34-35 grados en el interior de Gipuzkoa y los 30 en la costa. La madrugada volverá a ser calurosa, con entre 18 y 19 grados en todo el territorio.

Santiago Gaztelumendi confirma que el domingo se sentirán los coletazos de la ola de calor, que abandonará Gipuzkoa el lunes. Las temperaturas no variarán significativamente de madrugada, mientras que a lo largo de la jornada los termómetros oscilarán entre los 34 grados en el interior y los 27 en la costa. Adelanta, además, que la próxima semana será mucho más fresca y volverán las precipitaciones intensas. La bajada del mercurio, como consecuencia del predominio del viento norte, y los chubascos se prolongarán al menos hasta el jueves.