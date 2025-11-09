Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Ertzaintza registra a un delincuente, en Bilbao Luis Calabor

«Me preocupa que se considere un facha a quien defiende a la Policía»

El experto en seguridad César Charro lamenta que se hayan apoderado del debate público «los discursos extremos de derecha e izquierda»

Ainhoa de las Heras

San Sebastian

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

«Se da un uso abusivo de la libertad provisional por parte de la judicatura. ¿Cómo va a ser abusivo un derecho? Pues sí, porque ... se le da al delincuente, pero se le priva a la sociedad de su derecho a la seguridad», opina César Charro, licenciado en Derecho, policía local de Getxo retirado y una de las voces más reputadas en temas de seguridad en Euskadi.

