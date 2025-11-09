«Me preocupa que se considere un facha a quien defiende a la Policía»

«Se da un uso abusivo de la libertad provisional por parte de la judicatura. ¿Cómo va a ser abusivo un derecho? Pues sí, porque ... se le da al delincuente, pero se le priva a la sociedad de su derecho a la seguridad», opina César Charro, licenciado en Derecho, policía local de Getxo retirado y una de las voces más reputadas en temas de seguridad en Euskadi.

Los jueces suelen escudarse en que se limitan a aplicar la ley, pero Charro cree que dentro del «arbitrio judicial» encaja la posibilidad de enviar a prisión provisional a un individuo «que ha clavado la navaja a otro y no lo ha matado porque no ha coincidido o que ha cometido un ataque sexual».

En su opinión, la lentitud de la justicia crea «alarma social y desconfianza en las instituciones, entre ellas la propia Policía, lo que al final abona el incremento de la extrema derecha». El experto lamenta que, en un momento de incremento de la delincuencia, se hayan apoderado del debate público sobre la seguridad los «discursos políticos extremos de derechas o de izquierdas».

Charro mantiene, por contra, que «cualquier padre, tenga la ideología que tenga, quiere que su hija pueda llegar a casa sana y salva a las siete de la mañana de la discoteca si le da la gana» y que andar tranquilos por la calle debería estar «garantizado». «¿Por qué hablar bien de la Policía es ser del facherío? ¿Por qué el PNV no puede hacerlo? Ahí perdemos todos», advierte.

No obstante, reconoce que se está «viendo un cambio significativo» en la estrategia del Gobierno vasco, que ha situado la seguridad en el centro de sus intereses. Recuerda, no obstante, que no es una cuestión «autonómica, sino estatal», que exige «reformas legales y subida de penas, un estudio integral».

Una parte importante de las detenciones que practica la Policía responden a requisitorias judiciales. La Ertzaintza en Bilbao creó una unidad de agentes de paisano, conocida como 'los Marshall', que se dedica precisamente a intentar localizar a prófugos. Muchas veces, cuando un individuo no se presenta al juicio «te mandan detenerlo para notificarle una sentencia o una cita. «Debería estar penalizado no acudir al juzgado», plantea un agente municipal.