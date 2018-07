La Policía recibe llamadas que alertan de la presencia del preso fugado en Hernani y Pasaia El recluso buscado. Ertzaintza y Guardia Municipal llevaron a cabo inspecciones en ambas localidades que, sin embargo, no dieron resultado positivo JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 julio 2018, 06:43

Las redes sociales echan humo desde que el Cuerpo Nacional de Policía hiciera pública la fuga de la prisión de Santoña del recluso que violó y asesinó a una camarera hace dieciocho años en Vitoria. Los mensajes por Whatsapp saltan de un móvil a otro advirtiendo de la presencia del huido, Guillermo Fernández Bueno, en diferentes localidades vascas, entre ellas Pasaia y Hernani. Las centralitas de diferentes cuerpos policiales recibieron varias llamadas en este sentido. Ninguno de los avisos, sin embargo, se ajustó a la realidad y más parecía que eran producto de errores en el reconocimiento. La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, reconoció que la Ertzaintza trabaja en la localización del preso por si «apareciera o estuviera en Euskadi». Añadió que la Policía vasca ha abierto una investigación en este sentido, dada la vinculación del huido con Vitoria.

La Ertzaintza llevó a cabo ayer en Gipuzkoa, al menos, dos investigaciones después de que se recibieran sendas llamadas en las que los comunicantes manifestaron haber visto al preso fugado en dos poblaciones. La primera de ellas se recibió en torno a las once de la mañana, en la sede de la Policía Local de Hernani. Tras las recepción del aviso, el caso fue puesto en conocimiento de la comisaría de la Ertzaintza de la localidad. Agentes de ambos cuerpo efectuaron en los minutos posteriores una inspección por distintos barrios. Las patrullas, sin embargo, no hallaron no ya al fugado, sino tampoco a ningún otro que se le pareciese.

La segunda de las llamadas se recibió por la tarde. En esta ocasión el informante manifestó que poco antes había visto al recluso huido entre las calles del casco histórico del distrito pasaitarra de San Juan. Al igual que en Hernani, los efectivos policiales se personaron en el lugar, donde llevaron a cabo algunas averiguaciones, según indicaron algunos testigos. Las pesquisas esta vez tampoco dieron resultado y la búsqueda se cerró sin que se llevase a cabo identificación alguna.

La consejera de Seguridad reconoció que desde que se tuvo conocimiento de la fuga del preso, y como quiera que «tiene un entorno en Vitoria», esta es «una de las investigaciones que la Ertzaintza tiene entre manos». Beltrán de Heredia no descartó que Guillermo Fernández Bueno pueda estar en Euskadi. «En materia de Seguridad nunca se descarta ninguna hipótesis hasta analizarlas a fondo. Se trabaja con todas, hasta con aquellas que puedan parecer más inverosímiles», dijo.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía trabajan con la hipótesis de que el recluso haya podido abandonar la región. Fuentes de la investigación han dado traslado de toda la información a la Unidad de Fugitivos de la Udyco.