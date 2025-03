«¿No voy a poder vender cerveza en los partidos del sábado?»

No se podrá beber alcohol en recintos deportivos cuando se estén disputando competiciones de categorías inferiores. El Consejo de Ministros aprobó el martes un proyecto ... de ley con una serie de medidas para prevenir el consumo de alcohol, y no ha pasado por alto la prohibición de su consumo en eventos dirigidos a menores. La decisión ha generado incertidumbre en los bares de campos de fútbol, polideportivos y piscinas de Gipuzkoa. En muchos de ellos, entre el desconocimiento de la nueva norma y la sorpresa, se preguntan cómo les afectará la prohibición. La ley ya se aplica en estadios de deporte profesional como Anoeta, aunque en los frontones no se sigue al pie de la letra y en campos de competición amateur e infantil no es raro el consumo de alcohol durante los partidos del fin de semana. De hecho, algunos clubes reconocen que en las cantinas este tipo de bebidas son una buena fuente de ingresos.

Dejará de ser así con la futura ley de alcohol y menores, cuya entrada en vigor endurecerá las condiciones de venta de este tipo de productos. Repercutirá directamente en los bares de los recintos deportivos de Gipuzkoa, y por ende, en la economía de los clubes. «Nosotros tenemos el bar arrendado a las personas que lo llevan, pero si no da el mismo beneficio, tendremos que bajar el alquiler y eso afectaría directamente al club», admite Aitor Juanikorena, presidente del Allerru, club de fútbol de Lezo. «Es una traba más. Está claro que afectará, quizá no tanto a partidos por la mañana, pero sí a los que son más tarde, que es cuando la gente tiende a consumir más», indica Juanikorena. «Son cada vez más leyes y obstáculos. Parece ser que no se dan cuenta de que en la mayoría de los clubes los trabajadores son voluntarios y no pueden llegar a todo. Es complicado controlarlo. Veremos cómo afecta, si la gente va menos al bar o cambia de hábitos».

La naturaleza de la ley es clara, pero su aplicación genera incertidumbre también en algunos de los regentes de estos establecimientos cerca de centros deportivos. Por ejemplo el bar Campus de Donostia, ubicado junto al campo de rugby de Bera Bera, ya establece una serie de normas que prohíben acceder al recinto con la bebida alcohólica adquirida en el establecimiento. Lo mismo ocurre en el bar Kantxa, justo encima del campo de hockey de Bera Bera. Aquellas cantinas que se encuentran dentro del recinto se verán afectadas directamente.

«No compensará abrir el bar»

Teniendo en cuenta que la mayoría de campos de fútbol de Gipuzkoa cuentan con una, la medida tendría un impacto directo en los clubes guipuzcoanos. «Hace tiempo que dejé de vender bebidas fuertes en el bar. La única bebida alcohólica que vendo es la cerveza y me dicen que no puedo venderla en los partidos. Para vender cuatro cafés y dos regalices no compensa subir la persiana», reconoce el dueño del bar de un campo de fútbol de Donostia que prefiere mantenerse en el anonimato. «En este campo la mayoría de partidos son de menores, así que esta ley afectará mucho», interviene uno de los trabajadores del club.

Los bares de los polideportivos también pueden sufrir las consecuencias de esta nueva medida. «Si no nos dejan vender bebidas alcohólicas, igual tenemos que cerrar», afirma el propietario de la cafetería de un polideportivo donostiarra. Otra de las incógnitas que envuelven a esta nueva normativa impacta de lleno en los bares de polideportivo que tienen una entrada independiente, como es el caso de varios establecimientos en la capital guipuzcoana. La propietaria de uno de ellos, junto a la piscina de un centro deportivo de Donostia, asegura no tener constancia de esta ley. «No sé si nos afectará, pero por ahora no nos ha llegado ninguna notificación por parte del Ayuntamiento».

Esta es una de las medidas que se incluye en el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los menores de edad, aprobado el martes por el Consejo de Ministros. La norma, que comienza ahora su periplo parlamentario, tiene como objetivo «prevenir el consumo de alcohol, retrasar la edad de inicio y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable».

El proyecto de ley, además, prohíbe cualquier tipo de publicidad de alcohol en la vía pública en un radio de 150 metros en torno a los recintos deportivos, de ocio o dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan organizado expresamente para menores. Esta prohibición se activará un año después de la entrada en vigor de la futura ley, y no afectará a aquellas situaciones que ya existían antes de la aplicación de la norma.

En Euskadi, una ley en vigor desde 2018 prohíbe suministrar bebidas alcohólicas desde 15 minutos antes del comienzo de los partidos hasta 15 minutos después de la conclusión (también prohíbe el tabaco). Esta ley es aplicable a todos los espectáculos deportivos que tienen lugar en Euskadi a excepción del fútbol y el baloncesto profesional.