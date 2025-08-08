Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer se protege del sol. Gorka Estrada

Osakidetza atendió ayer a seis personas en Gipuzkoa por golpes de calor y cuatro terminaron en el hospital

Sus edades van desde los 17 hasta los 72 años y los síntomas más destacados fueron mareos, desmayos y fatiga

A. I.

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:31

El Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió hasta las 19.00 horas de ayer en Euskadi a un total de siete personas por golpes de ... calor. Según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, cinco de ellas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario y el resto fue atendido 'in situ' en el mismo lugar de la incidencia y también por teléfono.

