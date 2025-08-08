Osakidetza atendió ayer a seis personas en Gipuzkoa por golpes de calor y cuatro terminaron en el hospital

El Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió hasta las 19.00 horas de ayer en Euskadi a un total de siete personas por golpes de ... calor. Según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, cinco de ellas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario y el resto fue atendido 'in situ' en el mismo lugar de la incidencia y también por teléfono.

Por territorios, en Gipuzkoa se registraron seis afectados por la segunda ola de calor del verano, de los cuales cuatro terminaron hospitalizados. En Álava se registró una incidencia, que requirió también el ingreso, y en Bizkaia no hubo ningún aviso. Las edades de las personas atendidas ayer por las altas temperaturas van desde los 17 hasta los 72 años. Los síntomas más destacados fueron mareos, desmayos y fatiga. Ayer se registraron picos de 40ºC en el interior del territorio y se mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas a la espera de que continúen al alza de cara al fin de semana, por lo que más personas serán atendidas previsiblemente por el Servicio de Emergencias de Osakidetza en los próximos días.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Del mismo modo, se recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.