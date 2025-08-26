La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa Varios jóvenes se han puesto en peligro ante las fuertes embestidas de las olas en el malecón de Zarautz

Olas de más de dos metros han azotado toda la costa de Gipuzkoa este martes por la tarde. Para muchos, la imagen de estas olas rompiendo contra el litoral es suficiente para evitar cualquier riesgo, pero hay a quien le ocurre todo lo contrario: ver las olas golpeando las protecciones del muelle es todo reclamo para la vista, independientemente del peligro que conlleva acercarse en extremo. Buena muestra de ello es el malecón de Zarautz, donde varios bañistas han decidido bañarse en el puerto intentando montar alguna de las olas.

Con muchas de las playas de Gipuzkoa cerradas por el aviso amarillo que advertía del temporal, bajar a bañarse a un mar revuelto, con mareas cambiantes y grandes olas, parece una temeridad. Pero lo cierto es que más de uno esta tarde se ha dado un buen baño en Zarautz, haciendo caso omiso del riesgo para buscar la mera diversión.

Tal y como muestra el vídeo del usuario 'rekadista_txatarrista' en redes socailes, varios jóvenes se han animado a asistir en primera línea las olas que azotan el puerto de Zarautz. Los gritos de advertencia parecen no calar en los bañistas que están en el agua, ya que aprovechan las olas para hacer surf, o para nadar entre ellas. Y todo, sin caer en la cuenta de que las olas, que han vencido el muro del muelle, podrían haber zarandeado o arrastrado a alguno de los bañistas, con la consiguiente lesión. Una imprudencia en toda regla.

Temas

Zarautz