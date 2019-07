Odón Elorza anuncia que Vueling podrá operar en Hondarribia con otro reactor y evitar así desvíos a Bilbao El Airbus A320neo. El diputado del PSOE por Gipuzkoa asegura que la compañía utilizaría en el aeropuerto de Hondarribia, a pesar de su corta pista, el modelo Airbus 320neo, más grande que el Airbus 319 EL DIARIO VASCO Martes, 23 julio 2019, 19:19

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y exalcalde donostiarra, Odón Elorza, ha anunciado este martes, a través de su blog, que la compañía Vueling podrá operar en el aeropuerto de Hondarribia con un reactor modelo Airbus 320neo, más grande que el Airbus 219, a pesar de «las limitaciones que ofrece a la operatividad de los aviones la longitud de su pista tras el recorte efectuado».

Odón Elorza asegura que con esta medida se podrán evitar los desvíos al aeropuerto de Bilbao de vuelos de la compañía Vueling, procedentes de Barcelona y con destino a San Sebastián. «Con esa preocupación sobre el problema, he hablado con la directora general de Comunicación de la compañía Vueling, que, amablemente, me ha confirmado una noticia positiva que me había llegado como rumor hace un mes».

«Se trata de que Vueling dispone en su flota, desde hace un año, de aviones de nueva generación de Airbus; es el modelo A320neo. Al parecer, podría reunir características para operar en aeropuertos con pista corta, como la de Hondarribia. Ello evitaría los desvíos a Bilbao cuando Vueling no tiene un Airbus 319 disponible por avería u otra prioridad de servicio que atender. En la flota de Vueling, este modelo Airbus 319 no abunda pues solo lo usan para realizar los vuelos a Florencia y San Sebastián, por la característica de sus pistas», escribe el diputado en su blog.

Afirma, además que ha realizado gestiones con la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), perteneciente al organismo AENA, para averiguar si estudia su autorización para que el Airbus 320neo puede operar en nuestro aeropuerto. Según he podido conocer, este avión, al contar con nuevos dispositivos, podría cumplir las condiciones de seguridad para aterrizar y despegar en una pista corta y con un pavimento cuya superficie ha sido especialmente tratada para aumentar la capacidad de frenada de un reactor medio».

El exalcalde donostiarra asegura en su escrito que en la conversación que ha mantenido con AESA se le ha confirmado que, tras un trámite administrativo sencillo pendiente por parte de AENA, solo dependerá de la voluntad comercial de Vueling organizar la disposición del modelo Airbus 320neo para volar a San Sebastián cuando falle el Airbus319.