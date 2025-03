«Musk da para atrás pero hace cochazos»

Martin Ruiz Egaña Sábado, 29 de marzo 2025, 00:01 Comenta Compartir

Compré este coche antes de que Elon se volviera loco', 'Club anti-Elon Tesla' o 'Yo compré el coche, no el CEO'. Son algunos de los eslóganes que lucen en forma de pegatina en la carrocería de muchos Tesla. La deriva política de Elon Musk, propietario de esta marca automovilística, está generando una ola de rechazo social que está impactando de lleno en el rendimiento de una de sus empresas más exitosas. Tanto que los integrantes del movimiento Tesla Takedown han decidido bautizar el día de hoy como el 'Día de acción global para detener a Musk'.

Estos modelos eran difíciles de encontrar por la calle hace diez años pero ahora, debido a su precio más asequible, se dejan ver en cualquier carretera guipuzcoana. Pueden encontrarse con frecuencia en las paradas de taxis, en estaciones eléctricas o, como en el caso de Andoni Paredes, cargándose en casas particulares.

Este vecino de Ezkio ha cumplido recientemente uno de sus sueños. Hace tres meses adquirió un Model S de segunda mano. No obstante, su sueño se ha visto un tanto empañado por la conducta de Musk. «Antes era un ídolo, una máquina, un ingeniero impresionante, y un empresario de éxito. Ahora, aunque haga cochazos, la deriva política que está tomando me da para atrás», reconoce. «Aun así, me parece que hay que saber diferenciar entre la persona y el producto. Él no es el producto. Si nos redujéramos a lo que hay detrás de ese producto que compramos, no compraríamos prácticamente nada».

Guillermo Cardona estaciona su Model 3 en uno de los cargadores y lo conecta al coche. «Lo compré hace 5 años porque estoy muy comprometido con el medioambiente. Tengo que conducir todos los días desde Hondarribia hasta Vitoria y mi huella de carbono era enorme. Entonces, para rebajar la contaminación, decidí pasarme al eléctrico», explica Cardona.

Ampliar Guillermo Cardona carga su Tesla en la estación del Galarreta de Hernani.

No es el primer eléctrico que tiene. «Antes de este Tesla tuve otros dos eléctricos pero me compré éste porque mecánicamente es muy bueno también». No es ajeno a la corriente de indignación que se ha levantado contra Elon Musk. «Es terrible. Viendo la deriva política de Elon Musk, ahora mismo no me compraría este coche, ni ningún otro Tesla. Estoy viendo todo el rechazo social que se está generando en torno a Musk. Estoy en contra pero no soy de los que se ponen una pegatina en el coche». La idea de venderlo y comprar otro ha rondado por su cabeza pero existe un gran impedimento. «No puedo venderlo porque los precios han bajado muchísimo y no es rentable. Los han abaratado para poder ser más competitivos en el mercado, así que no merece la pena venderlo ahora».

Ramón Peláez, otro guipuzcoano propietario de un Tesla, se declara contrario al magnate de origen sudafricano. «Si pudiera, quemaría el coche», comenta bromeando. «No, no me gusta nada su posición política. Pero bueno, el coche no tiene la culpa. Lo compramos hace cuatro años. Si tuviéramos que hacerlo ahora, no elegiríamos un Tesla».

En algunos casos como el de Peláez, los dueños de estos modelos prefieren quedarse con sus sofisticadas prestaciones dejando a un lado los desvaríos del CEO de Tesla. Otro conductor que carga su coche en la estación de Galarreta y que prefiere no dar su nombre elogia el potencial de estos automóviles. «En mi caso, no me planteo vender el coche. Tengo tres: un modelo S de 2013, un modelo X y un modelo 2. Es el mejor coche que puedes tener. En lo automovilístico, lo mejor en Europa y en Estados Unidos», subraya.

«Musk se está volviendo loco»

La polémica irrupción política de Elon Musk no le impide valorar positivamente el rendimiento de sus vehículos. «Tecnológicamente es otro mundo, puedes hacer cosas que con otros coches es impensable. Van avanzadísimos. Mi mujer me pregunta que por qué no los vendo, pero yo le digo que si me ofrece lo mejor, ¿por qué no cogerlo? Intento separar al propietario del producto que ofrece, que es muy bueno».

Aun así, acepta que la deriva política del multimillonario empresario no favorece los intereses de Tesla. «Musk se está volviendo loco, da la impresión de que se le está yendo la cabeza. Desde que se metió en política está mandando la empresa a pique».

Los exabruptos de Musk están pasando factura a los ingresos de Tesla que, aunque siguen siendo multimillonarios, se encuentran por debajo de algunos de sus competidores por primera vez en mucho tiempo. La marca china BYD, su principal rival en el mercado eléctrico, superó en ingresos en 2024 al conglomerado de Musk. Y sólo en el mes de enero, el número de ventas en Europa cayó un 45% respecto al mismo periodo del año anterior.