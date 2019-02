Munilla: «Tras la violencia del bullying se esconde el drama de la frustración» El obispo Munilla se hace un 'selfie' en el Buen Pastor, repleto de estudiantes / Lusa El obispo Munilla celebra un acto con estudiantes en el Buen Pastor con motivo de la Semana de la Paz DV Viernes, 1 febrero 2019, 17:27

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha asegurado que «el bullying que se ceba en la burla de los débiles es, al mismo tiempo, una muestra de máxima crueldad y una muestra de máxima debilidad». Según ha destacado, «tras esa violencia se esconde el drama de la frustración de quien intenta esconder su crisis interior buscando protagonismo y reconocimiento a través de un conflicto gratuito».

Munilla ha hecho esta reflexión durante un acto con jóvenes estudiantes de entre 14 y 18 años celebrado en la catedral del Buen Pastor que se organiza todos los años en el marco de la conmemoración de la Semana de la Paz. «La experiencia nos dice que la violencia 'gratuita' es una manifestación de poder que esconde una gran inseguridad interior, que opta por la estrategia de una falsa huida para adelante, sin sopesar el daño que se provoca a los otros», agregó.

En su opinión, «para combatir el bullying, además del argumento ético y moral, es también importante superar las barreras culturales que nos dificultan expresar gestos de encuentro y comunión. No se trata de hacer meros gestos, sino algo más profundo. Se trata de amor. El marco de la convivencia humana no puede ser la mera no agresión, sino el amor mutuo», expresó.