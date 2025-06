Una mirada científica hacia el euskera y el bilingüismo

Gaizka Lasa San Sebastián Martes, 10 de junio 2025, 00:06 | Actualizado 00:13h. Comenta Compartir

No hay en su discurso átomos, ni moléculas, ni avances tecnológicos de última generación, pero abordan igualmente investigaciones científicas sorprendentes. Su materia prima es el ... bilingüismo y sus raíces les llevan a incluir el euskera como variable de conocimiento. Son Itxaso Rodríguez-Ordoñez (Gernika, 1987) y Ander Beristain (Azpeitia, 1993), profesores investigadores en universidades norteamericanas. Han sido invitados por el Basque Centre On Cognition, Brain And Language (BCBL) para protagonizar mañana la charla autóctona y cercana del International Symposium on Bilingualism (ISB), congreso internacional con más de 1.000 científicos de todo el mundo reunidos desde ayer y hasta el viernes en el Kursaal. La suya será la única sesión abierta al público, a las 18.00 horas en el teatro Victoria Eugenia. La entrada es gratuita pero es necesario inscribirse en la web (www.bcbl.eu).

Itxaso da clases de Sociolingüística en la Universidad Estatal de California y elabora, entre otras, una investigación sobre el uso del ergativo '-k' en euskera, mientras que Ander, profesor de Lingüística en la Universidad de San Luis (Misuri), indaga, por ejemplo, en la variación dialectal del euskera. Ambos descubrirán tesis capaces de dejar boquiabierto al personal, como lo hacen otras ramas científicas. Porque es lo que hacen: ciencia. Ander señala que «la gente asocia ciencias a ingeniería o medicina, pero hay ciencias sociales. Mi investigación, por ejemplo, se centra en la articulación: en cómo se mueve la boca. Utilizo integrales y métodos estadísticos que la gente de las ciencias utiliza. Hice un año de Arquitectura antes de estudiar Lingüística y las cosas que aprendí de geometría me han sido útiles para analizar lo que analizo ahora: la manera en la que el aire se escapa de tu boca y cómo puede cambiar de lengua en lengua la forma de ese aire». La aplicación científica cabe incluso en esa costumbre tan natural en Euskadi de pasar del euskera al castellano y viceversa. Itxaso explica que «eso lo hacen todos los bilingües. Es la alternancia de códigos. Aquí tenemos el 'euskañol' de la misma manera que en Estados Unidos tienen el 'spanglish' y en Montreal el 'franglés'. Siempre va a haber algún tipo de coactivación de lenguas. Aunque solo hable una, la otra va a estar ahí, activa. El cerebro es algo unitario donde hay una conexión entre las dos lenguas, no existe una división en la cabeza». Añade al respecto Ander que «mi abuelo, padre de mi padre, de un caserío de Itziar, tenía miedo de que yo hablara en euskera con mi padre y en castellano con mi madre porque creía que así aprendería solo el 50% de cada idioma, que no iba a llegar más allá. Eso es un mito. Lo que la ciencia ha demostrado es que con la alternancia de código, tu capacidad cognitiva y lingüística, así como tu conocimiento de cada una de las lenguas, es tan buena que sabes cuándo conectar las dos. No sucede aleatoriamente. Todo se reduce a donde conectan los elementos sintácticos, aunque lo hagamos sin ser conscientes». «Esa lógica sintáctica se llama principio de la congruencia estructural», remata Itxaso. Solo una de las cuestiones abrumadoras que mañana abordarán ante su público. Ander, con abuelos maternos de Extremadura, también se ha lanzado a investigar sobre «cómo ciertos fenómenos de pronunciación son capaces de adaptarse dialectalmente, lo que conduce a la flexibilidad de ciertos fenómenos lingüísticos». Incluso la percepción subjetiva del interlocutor en función de su euskera es objeto de ciencia, tal y como demuestra Itxaso. «Podemos hacer un experimento en el que la gente escuche la intensidad del ergativo '-k' del que tiene delante, o su omisión. Si lo percibes como una persona euskaldun berri o euskaldun zahar, vas a tener diferentes reacciones. Y eso se puede medir con precisión». Cuestiones, en definitiva, asombrosas en torno al bilingüismo y el 'Euskera por el mundo', como se llama la charla de mañana. Pura ciencia. «Hizkuntza gutxituen aurrean gauza bera dira Trump eta Ayuso» Elkarrizketa hasi aurretik, Itxaso Rodríguez-Ordoñezek Los Angeleseko lagunekin hitz egin du. Kezkatuta dago. «Gazteleraz jardutea arriskutsua ere izan daiteke egunotan. Hispanoak atxilotu edota kanporatzen ari da. Trumpek ingelesa nahi du hizkuntza bakarra. Arrazakeria areagotzen ari da. Ez du hori behar ingelesa hegemonikoa izateko. Beti izango da. Kontua da hizkuntza gutxituen aurkako joera nagusitu nahi duela». Bat dator erabat Ander Beristain. Bestalde, Euskal Herrira iritsi eta asaldatu dituen beste gertakaria ere nabarmendu nahi dute. Anderren esanetan, «Ayusok lehendakariaren aurrean egin zuena errespetu falta da. Hizkuntza ofizial ugari dauden tokian, zergatik ez du bada bakoitzak nahi duena erabiliko? Eskubide bat da. Denek hegemonikoa erabiltzea nahi du, ordea. Azken finean, Trumpek hizkuntza gutxituekin duen jarrera bera da».Urtean behin datoz Euskal Herrira eta ondorio bat atera dute: «Euskara batua ama hizkuntza dutenen kopurua handitzen ari da. Gauzak, eta ideologiak, aldatzen ari dira».

