«Nuestro mensaje es de esperanza para otras mujeres» 27 octubre 2018

«Queremos trasladar un mensaje de esperanza». Todas son valientes, muestran una sonrisa y encaran la vida con optimismo. Kontxi, Mari Carmen, Coro, Mentxu, Izaskun, Fátima e Irene representan a las más de 700 socias de la asociación Katxalin que da asistencia y apoyo a las mujeres aquejadas por el cáncer de mama o ginecológico. Todas han vivido la enfermedad y animan a participar en la marcha de mañana en Donostia.

La marcha de Katxalin ha crecido lo suficiente como para que se haya hecho un hueco fijo en el calendario de actividades de San Sebastián. Kontxi Rodrigo, Mari Carmen Ramos, Coro Sánchez y Mentxu Azkarate son las veteranas y en las que se proyectan el resto de sus compañeras afectadas por la enfermedad. Kontxi está afincada en San Sebastián, pero remarca que su pueblo natal es Urretxu. «La asociación nos ha dado media vida. Para mí lo ha significado todo en este largo camino. Me emociono cuando recuerdo lo mucho que me he sentido respaldada y acompañada. Nunca me he visto sola y cuando he necesitado algo, la respuesta ha sido inmediata», señala.

Mari Carmen Ramos es de Larratxo. Tiene una hija de 42 años y hace 24 tuvo que escuchar el diagnóstico «de cáncer de mama». «Cuando recibí la noticia me lo tomé muy mal. Me asusté mucho y pensaba en lo peor. Mi familia y Katxalin han sido un soporte grandísimo. Sin ellos, seguro que todo hubiera sido totalmente distinto». Coro y Mentxu aplauden sus palabras al tiempo que no pueden evitar alguna lágrima. «Somos así, nos emocionamos. Nuestros sentimientos están a flor de piel», afirman.

Fátima Martín también asume que es «un tema muy delicado y sensible. En 2010 me diagnosticaron cáncer y como cualquiera puede imaginar te derrumbas. Además, tuve una recaída y ahora tengo cáncer metastásico de pulmón y huesos. Mi mensaje, a pesar de todo, es positivo. En este momento y gracias a los avances en los tratamientos mi enfermedad está controlada y gozo de una mejor calidad de vida. Confío en el equipo médico y lo que puedo decir es que sigamos apoyando este tipo de iniciativas solidarias porque lo recaudado va directamente a los programas de investigación».

«Mis sueños se rompieron»

Izaskun Fernández (Donostia, 55 años) es psicopedagoga y madre de dos hijos de 28 y 13 años. Su vida se hizo añicos cuando recibió el diagnóstico. «Mi vida se rompió por completo. Mi gran obsesión era ver crecer a mi hijo pequeño Telmo que entonces tenía sólo siete años. Tuve que plantearme darle la vuelta porque percibía el sufrimiento que estaba causando en mi familia. Fui consciente cuando escuché a mi hijo 'ama ¿te vas a morir?'. Mi oncólogo me dio unas pautas para hacer frente a todo lo que me estaba pasando. Y Katxalin nos ha dado media vida a todas y a nuestras familias. Nos hemos sentido muy comprendidas y arropadas». Ella no podrá hacer la marcha, pero animará al resto. Mañana a las 11 horas en Alderdi Eder.