1970 | El primer recital de Serrat en San Sebastián

El anuncio apareció en la página 22 de EL DIARIO VASCO el 22 de abril de 1970: «Teatro Astoria, Hoy, miércoles. 7,30 y 11 ... noche. Dos únicos recitales. Joan Manuel Serrat».

Serrat actuaba por primera vez en San Sebastián. El querido cantautor del Poble Sec apenas tenía 26 años de edad y aún, por ejemplo, no había compuesto 'Mediterráneo', no digamos ya otros de sus grandes éxitos posteriores.

Joan Manuel era conocido en 1970 por el pequeño escándalo del eurovisivo 'La, la, la', por sus tres discos iniciales en catalán y por el de 'La paloma', que incluía 'El titiritero' o 'Tu nombre me sabe a yerba', y 'Mi niñez', con canciones como 'Señora' o 'Fiesta'. Pero sobre todo era valorado por el elepé que había publicado en 1969, 'Dedicado a Antonio Machado, poeta', en que había puesto música a inolvidables poemas del sevillano, como 'Cantares' («Golpe a golpe, verso a verso...»), 'Retrato', 'La saeta' o 'Españolito'.

1970 < /style > «Hoy canta en San Sebastián ese gran artista que se llama Joan Manuel Serrat. Es un poeta, es un músico, es un cantor de sus propias obras». Así recibían a Serrat en su primer recital donostiarra, en el Astoria, que sin embargo empezó con cierta frialdad

Llegaba hace 55 años Serrat a nuestra ciudad, con un doble recital en el teatro de mayor aforo entonces, el Astoria. En nuestro diario le recibían con un artículo de bienvenida, escrito por Jesús María de Arozamena, que comenzaba así...

«Hoy canta en San Sebastián ese gran artista que se llama Joan Manuel Serrat. Es un poeta, es un músico, es un cantor de sus propias obras. Poeta en castellano y en catalán (...), que no pertenece a más escuela que a la suya. Cuando hay una invención real, no existe la tradición, Y Joan Manuel ha inventado esa poesía real, amarga, melancólica o alegre, según le va dictando la vida».

Sin embargo, el cantautor de moda no arrastró a tanto público como se esperaba. En el concierto de las 19:30 tuvo buena entrada en anfiteatro pero no tanto en el amplio patio de butacas del Astoria, según indicó en la crítica publicada el día siguiente Salvador Pérez Puig: «Si arriba había más –como a Joan Manuel le gusta, o dice que le gusta– en las butacas de abajo apenas se llegaba a la mitad. Así que el 'trovero' ya contaba con su primer éxito, aunque no así el empresario».

«Incapaz de entusiasmar»

El crítico, muy ídem, consideraba que el recital no había logrado desprenderse de cierta frialdad hasta bien avanzado su desarrollo...

«Joan Manuel salió frío, incapaz todavía de entusiasmar a su público. A medida que discurrían sus canciones, tampoco conseguía cuajar del todo. (...) Hasta el mismísimo final de esta primera parte del recital, hasta que cantó la 'Saeta', en medio de un logradísimo juego luminotécnico y como siempre maravillosamente secundado por la orquesta que le acompaña, hasta ese mismísimo final, decía, no logró entusiasmar más de la cuenta a nadie».

Sí que consiguió emocionar en la segunda parte, cuando sus adaptaciones de Machado «eran aplaudidas al principio, en medio y al final». Y tras la repetición de 'Fiesta', «Serrat acabó en triunfo».