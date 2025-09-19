1965 | Los estancos, por encima de las farmacias

Alguna otra vez lo comentamos en nuestra calle de la Memoria, pero no hay modo, nos sigue sorprendiendo cada vez que lo encontramos mientras hojeamos ... viejos ejemplares de la prensa donostiarra.

Nos referimos a los estancos de guardia que funcionaban los fines de semana por turno. DV informaba sobre ellos eran justo encima de las farmacias de guardia.

Comprobamos así que el domingo 19 de septiembre de 1965, los estancos que estaban de turno en nuestra ciudad eran los de las siguientes direcciones (con sus denominaciones de entonces, claro está): «San Martín, 62. Hermanos Iturrino, 27. Avenida de España, 41. Fermín Calbetón, 22. Guetaria, 2 triplicado. 31 de Agosto, 40. Urbieta, 49. Avenida de Sancho el Sabio, 7. Peña y Goñi, 1. Padre Larroca. Fuenterrabía, 19. Aldamar, 1».

El horario habitual de ambos tipos de establecimiento era de 9 a 13 y de 15 a 19 horas

Desde estos tiempos actuales en que se persigue el tabaco, llama especialmente la atención aquella época en que el tabaco era considerado poco menos que un servicio público al que atender y sobre el que informar. Y lo más llamativo de todo era que, frente a los doce estancos abiertos aquel domingo de septiembre en San Sebastián, las farmacias de guardia eran únicamente seis.

Horario obligatorio

Unos días antes, DV había reproducido una disposición de la Delegación de Trabajo que fijaba el horario de invierno en las tiendas guipuzcoanas, vigente a partir del 15 de septiembre de 1965. Nos enteramos así de los horarios de entonces en los distintos tipos de comercios.

Para el «comercio en general» se establecían unos tiempos de apertura similares a los que ahora siguen rigiendo en muchos casos, aunque algo más adelantados por la tarde. El entonces horario obligatorio (advertían que se impondrían «las sanciones que corresponden en los casos de incumplimiento») era de 9 a 13 horas y de 15 a 19 por la tarde.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, establecía excepciones para algunos sectores, cuyo horario quedaba de la siguiente manera: «Almacenes de construcción y saneamiento: Mañanas: de 8 a 12 horas. Tardes: de 14 a 18 horas. Comercio de alimentación: Mañanas: de 8.30 a 13.30 horas. Tardes: de 16 a 19 horas. (Sábados y vísperas de fiesta el horario de la tarde será de 17 a 20 horas). Confiterías y pastelerías: Mañanas: de 9 a 14 horas. Tardes: de 16 a 21 horas. Peluquerías de señoras: Mañanas: de 9 a 12.30 horas, Tardes: de 15.30 a 20 horas. (Sábados, hasta las 20.30 horas). Peluquerías de caballeros: Mañanas: de 9 a 13.30 horas. Tardes: de 16.30 horas a 20 horas. (Sábados, hasta las 20.30 h.)».

Que las peluquerías de señoras debieran cerrar al mediodía una hora antes que las de caballeros da que pensar. ¿Sería para que las amas de casa tuvieran tiempo de preparar la comida?