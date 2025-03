1965 | «¿Por qué el Antiguo no tiene un cine?»

Al otro lado del túnel del Antiguo existió un cine, el Charola, en la calle Matía esquina con Hériz, Pero desapareció incendiado en 1926. No ... propiamente en el Antiguo pero relativamente cerca, funicular mediante, funcionó el modesto cine del parque de atracciones de Igeldo, conectado con sus salones de baile.

Sin embargo, durante décadas, y hasta la llegada de los actuales multicines Antiguo Berri hace veinte años, los habitantes del área de Antiguo-Benta Berri-Igara no tuvieron salas de cine. Y algunos se lamentaban de tal carencia.

En la edición de EL DIARIO VASCO del 7 de marzo de 1965 se publicó una carta firmada por «Un montón de vecinos del Antiguo», que empezaban lanzando preguntas: «¿Por qué motivo el barrio del Antiguo no tiene un miserable cine?». «¿Nos podría usted explicar por qué no podemos tener un cine cuando hasta el barrio de Igueldo lo tiene?».

En nuestro diario parecían sentar mal las formas que usaban los cinéfilos antiguotarras...

«Encontramos que esta carta está mal dirigida. Nosotros no podemos contestar a la primera pregunta, sino con una respuesta de Perogrullo: porque nadie lo construye. En cambio, Igueldo lo tiene porque se han preocupado de ello de una forma eficaz. Comprendemos que el problema tenga un interés general en el barrio del Antiguo, pero lo que no comprendemos es cómo los vecinos no han promovido una inquietud y han hecho realidad esta aspiración de muchos años».

«Supongo que no considerarán obligatorio que la iniciativa particular construya un cine en el Antiguo. De ser así, ¿dónde está la iniciativa particular de dicho barrio que no lo ha hecho?».

Tampoco entendemos bien, sesenta años después, la postura del redactor, dado que ningún cine donostiarra ha sido creado directamente por iniciativa popular sino por empresas particulares o, en el caso de algunos teatro-cines, por impulso institucional.

Impedimientos

Continuaban el 7-III-1965: «Habla la carta de impedimentos puestos a varias empresas para instalar un cine. No creemos que esto sea así. Estamos convencidos, en cambio, que de habérselo propuesto las empresas cinematográficas habrían instalado un cine. Discrepamos con los argumentos, por la sencilla razón de que los encontramos sin base».

Concluían en tono más conciliador: «Sin embargo, opinamos que en el barrio del Antiguo es necesario instalar un cine por todo lo alto, puesto que dicha zona cuenta con sobrada población para ello. ¿Por qué no lo hacen? Esta es la pregunta que queda sin respuesta».

En todo caso, la crisis de la exhibición cinematográfica en los años 70 dejaría sin el sonado cine a los antiguotarras, que no contarían con proyecciones hasta mucho después, con la inauguración de los Antiguo Berri el 28 de enero de 2005.