1955 | La solución al problema de la vivienda

La publicidad, ya se sabe, exagera. Lo hacía, desde luego, el anuncio que encontramos en DV el 2 de octubre de 1955. En letras grandes ... prometía: «EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA LO RESOLVERÁ USTED»...

Luego, con tipografías más pequeñas, resultaba que tal grave asunto se resolvía «visitando la gran exposición de muebles-cama» de Omega, en la plaza Pinares. Tenían 25 modelos de muebles con camas plegables y abatibles, y mostraban dibujitos de siete de ellos.

Ya que hemos solucionado el problema de la vivienda, nos quedamos hojeando aquel ejemplar del diario de hace setenta años, fijándonos en otros anuncios.

era comprar muebles-cama en la plaza Pinares. Repasamos la publicidad que aparecía en nuestro diario hace setenta años y encontramos una lavadora «a bombo», abrigos de lana por metros y muchos cochecitos para niños

Muy llamativo era uno capaz de unir, aunque no viniera a cuento, a Cristóbal Colón con un jabón...

«Antes del descubrimiento de América, los jabones españoles eran los mejores del mundo entonces civilizado. Hoy, el jabón Heno de Pravia sigue las formulaciones y tradiciones de los jabones españoles». Queda claro que nos encontrábamos en los muy lejanos años 50.

Coches de niños

Siempre que nos acordamos de los viejos coches para niños nos vienen a la memoria los de Villar y Arrue. Sin embargo, en la edición que miramos aparecían otras dos casas. En primera página, publicidad de la también destacada Briz («fábrica y exposición en Usandizaga, 11) y de otra que no recordábamos...

«El nuevo coche plegable 'Ederra' y una gran variedad de modelos puede adquirirlos en la fábrica Pildain y Urizarbarrena. Teléfono 13.6.18 - Ategorrieta».

En su momento, las lavadoras con bombo supusieron un gran avance respecto de las manuales o de «agitación». Una ilustración de un hombre, con pinta de vendedor, y una mujer, con pinta de clienta, ante una lavadora con bombo de carga superior de marca Gilkin iba rodeada de las siguientes frases...

«¡Sólo con una lavadora a bombo obtendrá satisfacción completa!». «Lava, aclara y escurre, sin necesidad de manipulaciones personales». «Satisface lo máximo, porque rinde más y lava mejor». «Gilkin les ofrece una lavadora a bombo al precio de las de agitación, ptas. 3.950». «De venta exclusiva en Galerías Kursaal, Reina Regente, 4, y Alcar, calle Hernani, 3 y 5».

En el DV del 2 de octubre de 1955 aparecía también publicidad del laxante Kymmerol, de la aspiradora y enceradora Cadet o del refresco Orangina. Como ya se acercaba el frío, venía bien saber que en almacenes Ciprián (Legazpi, 1 y Urbieta, 16) se vivían los «ocho últimos días en los que presentamos las nuevas remesas de abrigos para señora, recibidos para la próxima temporada de otoño-invierno, en las calidades y colorido que indica la moda». Entre 49,75 y 98 pesetas el metro costaban aquellos abrigos de lana.