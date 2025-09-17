Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fútbol marcaba el final del verano. Público en Atocha el 15-X-1950. VICENTE MARTÍN / PHOTO CARTE

La calle de la memoria

1950 | ¿Veraneo hasta primeros de octubre?

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Ya no existe el veraneo sino unas vacaciones cada vez más cortas. Antaño no era rara la presencia de veraneantes asiduos que permanecían en San ... Sebastián un mes, mes y medio o hasta dos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  4. 4

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  5. 5

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  6. 6

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  7. 7

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  10. 10 Zaz recuerda a su pareja perdida a los 20 años: «Desde entonces hago todo lo posible por estar contenta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1950 | ¿Veraneo hasta primeros de octubre?

1950 | ¿Veraneo hasta primeros de octubre?