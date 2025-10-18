Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa

Tras el verano de los últimos días, vuelve mañana el otoño. No se espera un cambio brusco, ni repentino, pero la situación atmosférica variará a ... partir de la tarde y puede llover a última hora del día. No mucho, porque el viento del suroeste seguirá siendo intenso, circunstancia que evita que la precipitación sea cuantiosa por estos lares, pero algunas gotas pueden romper por la tarde-noche la sequía de la última semana.

El cambio llega después de un sábado más propio de agosto que de octubre. Segura ha registrado hoy 28 grados y todo el interior de Gipuzkoa ha superado los 25. Mañana amaneceremos aún con temperaturas suaves, pero la sensación de calor no será la misma al ir aumentando progresivamente la nubosidad. El sol no picará como hoy y las máximas descenderán dos o tres grados, aunque las mínimas seguirán siendo altas para estas épocas del año.

Las temperaturas más altas se registrarán antes del mediodía: unos 21 grados en Beasain y Ordizia, 20 en Zumarraga y hasta 23 en Donostia. A partir de ahí empezará un progresivo descenso de los mercurios, acompañado por el aumento de la nubosidad, aunque los valores no caerán por debajo de los 15 o 16 grados. No se esperan fuertes tormentas, pero sí algún chubasco que otro.

Y la semana empezará el lunes también con lluvias débiles e intermitentes. Las nubes abundarán en toda Gipuzkoa dejando chubascos irregulares, más copiosos durante la primera mitad del día. No obstante, las temperaturas seguirán siendo suaves con máximas que rozarán aún los veinte grados.