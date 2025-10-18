Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas observan desde un banco el aspecto de la playa de la Zurriola, con cielos despejados. Iñigo Royo

Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa

El tiempo. ·

Las nubes irán en aumento durante el domingo y los chubascos llegarán a última hora de la tarde

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:23

Tras el verano de los últimos días, vuelve mañana el otoño. No se espera un cambio brusco, ni repentino, pero la situación atmosférica variará a ... partir de la tarde y puede llover a última hora del día. No mucho, porque el viento del suroeste seguirá siendo intenso, circunstancia que evita que la precipitación sea cuantiosa por estos lares, pero algunas gotas pueden romper por la tarde-noche la sequía de la última semana.

