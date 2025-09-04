La espera para entrar en una residencia de mayores de Gipuzkoa se eleva a seis meses

La lista de espera para acceder a una residencia de mayores concertada por la Diputación de Gipuzkoa ha dejado de tener la tendencia alcista que ... experimentaba los últimos años, aunque el tiempo que los futuros usuarios permanecen en ella antes de conseguir una plaza ha vuelto a repuntar hasta alcanzar los seis meses. Concretamente, el tiempo medio de espera de las personas que han obtenido durante el último año una cama en uno de los 64 centros residenciales del territorio es de 181 días, veintiún más –tres semanas más– que en septiembre de 2024.

Esas cifras han ido variando durante los últimos años. En prepandemia, en junio de 2018, el tiempo de espera se ubicaba en 204 días, casi siete meses, mientras que en marzo de 2022, después de la crisis sanitaria, descendió hasta los 135 días, cuatro meses y medio. La última información pública al respecto por parte del departamento de Cuidados y Políticas Sociales, los correspondientes a los 181 días, están fechados a 31 de mayo de 2025, ya que el grupo juntero EH Bildu solicitó esa información el 30 de mayo y la Diputación la facilitó el 7 de julio, pero no se ha podido acceder a ella hasta ayer debido a la inactividad que han mantenido las Juntas Generales durante los meses de julio y agosto de este verano.

En cuanto al número de personas que engrosan esa lista de espera para acceder a una residencia de mayores, 2024 se cerró con 995, en mayo había 903 y un mes después 908, según publicó por última vez este periódico en la última actualización realizada.

Se prevé que durante los próximos meses la lista de espera se tense con el inicio de las obras de la residencia de Txara en diciembre que obligarán a reubicar a los 116 residentes durante aproximadamente dos años. La mayoría de ellos serán trasladados al centro Fraisoro de Zizurkil, con 88 plazas disponibles. Sin embargo, la Diputación está buscando cómo habilitar plazas para estos usuarios, lo que provocará que ocupen camas que en otras circunstancias podrían terminar en manos de las personas que se encuentran actualmente en las listas de espera. Por ahora, el departamento estudia cómo solventar la situación y las consecuencias de los movimientos se verán los próximos meses.

Sin embargo, de todas las personas que se encontraban en una lista de espera, un 22% ya estaba siendo atendida en plazas residenciales, ya sea en plazas temporales, especializadas o sociosanitarias de alta asistencia, o bien en plazas básicas complementadas con una prestación económica, mientras que cuatro de cada cinco solicitantes de una plaza en una residencia contaba ya con alguna prestación, ayuda o servicio social que apoyaba en la vida diaria de la persona dependiente.

125 días para los centros de día

Respecto a los centros de día, el tiempo medio de espera de las personas que han obtenido una plaza durante el último año ha sido de 125 días, algo más de cuatro meses, y a finales de mayo había 465 personas a la espera de que se liberaran las plazas.

El tiempo de espera para obtener una plaza pública en una unidad residencial sociosanitaria, lista que tiene 25 personas, es de 16 días. En cuanto a los solicitantes del servicio de atención temprana, hay 416 personas en una espera que se prolonga durante 38 días.

Respecto a las opciones para las personas con discapacidad, para los centros de día hay 60 usuarios en una espera que se prolonga durante 183 días. Por otro lado, y en referencia a las personas con enfermedad mental, 25 personas esperan una plaza pública, dilación que se prolonga 154 días. Por último, en su acceso para centros de día, hay 4 personas en espera, un tiempo que se cifra en 26 días.