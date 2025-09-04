Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Espacio común de la residencia de mayores de Usurbil. Gorka Estrada
Políticas Sociales

La espera para entrar en una residencia de mayores de Gipuzkoa se eleva a seis meses

Las últimas cifras para acceder a uno de los 64 centros de la Diputación fijan en 181 días la demora, veinte más que ocho meses antes

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:46

La lista de espera para acceder a una residencia de mayores concertada por la Diputación de Gipuzkoa ha dejado de tener la tendencia alcista que ... experimentaba los últimos años, aunque el tiempo que los futuros usuarios permanecen en ella antes de conseguir una plaza ha vuelto a repuntar hasta alcanzar los seis meses. Concretamente, el tiempo medio de espera de las personas que han obtenido durante el último año una cama en uno de los 64 centros residenciales del territorio es de 181 días, veintiún más –tres semanas más– que en septiembre de 2024.

