Como sabemos por las teles y redes sociales, para atraer a lectores y espectadores hay que arrancar cualquier historia con un mensaje de impacto. Este ... es el caso: me dirijo aquí a instituciones, técnicos y demás implicados en el trazado del Tren de Alta Velocidad. Sea cual sea el recorrido que elijan, sea Vitoria, sea Ezkio-Itxaso, el tiempo estimado de Donostia a Iruña debe rectificarse y añadir, como mínimo, 15-20 minutos más dado que la estación del tren pamplonesa se ubica en la Rochapea y es el tiempo que se tarda, en coche o en bus (allí, 'villavesa'), en llegar al centro, pongamos Plaza del Castillo. Hay que tener en cuenta que la estación de autobuses está, sin embargo, en pleno centro.

Pues nada, ya lo he dicho. Esta era una de las notas que llevo conmigo desde hace muchos días entre mis apuntes, audios y papelitos que me sirven lo mismo para recordarme temas con los que escribir este artículo como para que no se me olvide nada en el súper. Y así, elegantemente, paso de una información de alto valor para las comunicaciones viarias de este país a lo más cotidiano: hoy, por ejemplo, tengo que comprar nueces, fresas y yogures, según un papelucho que llevo en el bolsillo. Pues bien, nota cultureta: un artista estadounidense se dedica desde hace décadas a recopilar listas de la compra extraviadas por anónimos. Ha escrito un libro titulado: 'Leche, huevos, vodka'. No es mi lista, claro; en la mía pondría: leche, huevos, tren.