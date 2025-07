«No es justo arrebatar la vida a una persona y estar 6 años en libertad»

Una llamada telefónica dio un vuelco a la vida de Jorge B. en la mañana del 7 de junio de 2019. «Nos llamaron para darnos ... la noticia del accidente. Estábamos en Zamora, tuvimos que viajar a San Sebastián para hacer la identificación y empezar con todos los trámites. Fue durísimo», relata. Su hermano falleció hace seis años en Leintz-Gatzaga tras ser arrollado por un turismo cuyo conductor resultó positivo en alcohol y cocaína. Uno volvía de pasar «toda la noche de fiesta» y el otro, la víctima, iba al trabajo en su motocicleta.

«Recibes la noticia, te desplazas allí, entierras a tu hermano y a continuación, no sabes qué hacer. No tienes a nadie que te asesore en una situación así». La familia contrató a la abogada Maria José Murua, encargada de asesorarles y representarles como acusación en el juicio celebrado el pasado mes de marzo. «Nos dijeron que nos buscáramos un buen abogado porque no íbamos a conseguir nada. Contactamos con ella para empezar cuanto antes con el litigio. Nos ha ayudado muchísimo porque al principio sólo nos decían que el conductor estaba borracho, nada más», recuerda Jorge.

Entonces arrancó un procedimiento «largo, costoso y psicológicamente duro» que ha tardado en resolverse seis años. «Mi madre va al psicólogo periódicamente y todos nosotros hemos sufrido consecuencias traumáticas a raíz del accidente. Es muy complejo». Para más inri, a través de unos conocidos en Aretxabaleta se enteraron de que el conductor que provocó el accidente «estaba libre, viviendo en Eskoriatza».

«Le veían todos los días por el pueblo, en la calle. Algunos incluso han tenido problemas con él porque se comporta de forma chulesca y han tenido enfrentamientos. Además de todo lo que estábamos pasando, vimos que no mostraba arrepentimiento alguno». A día de hoy, aunque existe una sentencia condenatoria contra el acusado, permanece en libertad y así seguirá «hasta que la sentencia sea firme», confirma Maria José Murua, abogada que representa a la familia.

«Ya han pasado más de seis años y seguimos pendientes. Incluso llegamos a pensar que podían prescribir los hechos. Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Mi madre, que tiene más de 70 años y ha perdido un hijo ya hasta duda de que entre en la cárcel. Yo espero que entre, pero tampoco lo tengo muy claro», admite Jorge. «Lo único que quiero es que se le condene por lo que le hizo a mi hermano. No es justo arrebatar la vida de una persona y estar seis años en libertad».

«No sé si estoy satisfecho»

Jorge no puede dar una respuesta clara a la pregunta de si está satisfecho con la resolución recientemente emitida por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. «No sé si estoy satisfecho», duda. «La sentencia ha llegado muy tarde y si entra en la cárcel será fruto del trabajo de nuestra abogada. Espero que así sea, pero ha llegado muy tarde», reconoce el zamorano.