Soy consumidora de información deportiva en el coche. Cautiva, la verdad, porque al no ser mío ni el coche ni la radio, no tengo escapatoria. ... Y a veces me gusta; ocurre cuando no vociferan resultados en Balaídos o Las Gaunas. Alguna vez, digo, me emociono incluso al oír cómo se emociona una gran parte de la población con goles, himnos, escudos y bufandas. Y estos días la emoción está en el aire porque hay despedidas; la de Imanol en Anoeta hizo llorar pero he tenido noticia, por chiripa (por viajar en coche) que también fue tremendo lo de Ancelotti y Lukas Modric que puso a todos con un nudo en la garganta –«No llores porque terminó, sonríe porque sucedió»– aunque algunos le acusan de copiar la frase de una taza de desayuno.

Con permiso de la forofez hay que reconocer que las palabras de Óscar de Marco en su adiós del Athletic fueron curradas: «Quiero que mis hijos aprendan que amar a este club es una forma de estar en el mundo; de ser fieles, justos y honestos aunque nadie te esté viendo». Pues ya en este plan me animo a vivir este año el festival Korner (Kultura & Fútbol) porque voy a hacer una inmersión más profunda en lo deportivo. He tenido el honor de que se dirijan a mí pidiéndome difusión para la iniciativa de 50 mujeres, remeras en el Club Trintxerpe, la primera trainera de veteranas que nace para competir. Qué mejor sitio que la eslora (con su babor y su estribor) de una trainera de señoras para publicitar empresas que naveguen a nuestro lado.

