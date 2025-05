Lo mejor de algunos lunes –el día que escribo esto– es que te haya sobrado ensaladilla rusa, cocido o 'arroz con cosas' del domingo y ... así repetir un menú que te gusta y tener solucionada la comida para poder tener tiempo de leer y escribir más tranquila.

Porque no se lo imaginan pero pensar en este artículo tiene su quebradero de cabeza. Tontamente, lo que escribas aquí puede influir en plan influencer y quizá hacer el mal. Como el que hace esa señora tiktokera que, igual porque no se le ocurría otra cosa, se puso a decir que las mujeres no estamos preparadas y que en las elecciones solo debería haber un voto por núcleo familiar y que debería ser el marido el depositario. «¿Que no te fías de la decisión de tu esposo? Pues qué tipo de matrimonio de mierda tienes…», dice la señora influencer echándonos la bronca.

Así que, digas lo que digas, tienes una responsabilidad y, sin más pretensiones yo tiendo al periodismo de servicio sin querer revolucionar el mundo y el papel femenino en la sociedad. Por eso me satisface que por lo menos dos lectoras, Cristina de nombre ambas, me agradecieran que les descubriera en su momento la existencia de muñequeras de felpa para que no se te escurra el agua por el brazo cuando te haces la limpieza facial en el lavabo. Y no me olvido de Teresa, que se había puesto muy contenta cuando un día sentencié, al estilo de los dictadores de la moda, que nunca se tienen los suficientes jerseys y camisetas de rayas.

Las sobras.