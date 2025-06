Hay gente que hace cosas heroicas durante el fin de semana. Por ejemplo, en Israel, algunos vecinos y turistas se acercan a una colina y ... por 800 euros les facilitan prismáticos y butaca para ver en primera fila los bombardeos de Gaza. El turismo de guerra no es nuevo pero a veces impresiona más porque no es una visita a pueblos destruidos; aquí el tour es en directo, puedes ver fogonazos y humo.

Es un plan. Pero la mayoría preferimos opciones más sencillas. Por ejemplo, le oigo muy contento a un extranjero afincado aquí abordar así el sábado: «A veces no puedo creer la suerte que tengo: voy al vermú con amigos a una terraza, hace sol y tengo un jamonero en casa». Le escucho y me alegra; yo también tengo todo eso. Pero además salgo a la calle, este mismo domingo, y me encuentro con una alegre y combativa manifestación de veterinarios en la Concha; veo un partido de pelota en Alderdi Eder; hay feria de flores y plantas medicinales en el Bulevar y me topo con una gran cola de ansiosos frente al bar de las tartas de queso de fama mundial. En coches con globos rosas se manifiestan en contra de la Zona de Bajas Emisiones de Donostia –«es un fraude», dicen por altavoces bullangueros– y todos se mezclan con comitivas de despedidas de solteros, señoras con sombrero; familias de comunión, de boda o de graduación...

Todos muy happys aunque yo tenga que reconocer, la verdad, que no tengo jamonero en casa, sólo algo de lomo embuchado en sobres al vacío.