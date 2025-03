Esto va de asuntos emocionales y amorosos, es decir, de hombres, mujeres y viceversa. Leo un reportaje sobre solteros voluntarios y me deja plaf escuchar ... a una chica de 38 años: «Si aparece un señor adulto funcional, desertor de la masculinidad hegemónica y con una responsabilidad afectiva básica con el que compartir mi vida, pues genial». Valía con decir «si viene un tío majo, pues me vale», ¿no?.

Que difíciles somos ¿no?. Ahora se está hablando mucho, a raíz de la serie 'Adolescencia', de los 'incels', de los chicos, como se les llama en inglés y aquí ahora también, célibes involuntarios. Se describen así los solteros, heterosexuales con dificultades para encontrar pareja y culpan a las mujeres de sus fracasos amorosos. Según los incels funciona la regla 80/20: el 80 % de las mujeres solo se sienten atraídas por el 20% de los hombres. Es una conspiración de ellas, dicen, lo que ha llevado a algunos incels a hacer majaderías de las que salen en la sección de sucesos.

Así está el mundo, me digo muchas veces últimamente, y la sentencia de Dani Alves, para mayor confusión, viene a decir que no es lo mismo credibilidad y fiabilidad (de la víctima) por lo que el futbolista ha salido absuelto pero no se sabe si es inocente o culpable.

Nos enteramos ahora, por los perfiles periodísticos que escriben sobre Aitor Esteban, que el burukide sabe euskera, inglés, francés, alemán y la lengua sioux, la de los indios. ¿En sioux nos entenderíamos mejor?