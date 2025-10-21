Tú ves a Trump con corona, como un rey, pilotando orgulloso y ufano un helicóptero de combate y abriendo compuertas para lanzar desde el cielo ... toneladas de caca, o sea, de mierda, es decir, excrementos, sobre ciudadanos que se manifiestan en su país. Parecen ser las personas que protagonizan una jornada de protestas frente a la Casa Blanca convocadas por organizaciones progresistas contra su Gobierno. Importante: el avión se llama «Rey Trump».

Bueno, pues este vídeo grotesco de menos de un minuto se ha viralizado y, cuando ya nos lo habíamos creído porque vemos capaz al señor de pelo y cara naranja de hacer burradas del estilo, resulta que no, que la portavoz de la Casa Blanca defiende esta pieza audiovisual creada con Inteligencia Artificial como, sin más, «una sátira humorística».

Paralelamente, ves en los informativos una extraña noticia: una escalera apoyada en un balcón de un lateral del Museo del Louvre y una voz de corresponsal conocido te informa de que se ha producido un robo de ocho piezas de la Corona francesa de valor incalculable. Y que lo han hecho en siete minutos, con dos motitos y una furgoneta con escalera mecanizada. Para hacerlo más increíble y de película mala, en su huída se les cae una corona de diamantes de Eugenia de Montijo. Esto es IA, qué gracieta tan poco verosímil, te dices tú, que eres muy lista. «Y encima a las 9,30 de la mañana», quién se lo va a creer.

Dos coronas y dos inteligencias.