Abrazados amorosamente, pareja pillada por la cámara en un concierto. El mundo les ha visto cuando estaban engañando a sus respectivos. Lo más tierno que ... he leído: pues mira, no le llevó a un hotel, eso habría sido solo sexo, le invitó a un concierto y eso sí que es amor. Ahora aconsejan no ir nunca jamás a un concierto de Coldplay «por traidores» y chivatos.

El caso es que si nos guiamos por muchas simpáticas publicaciones en redes sociales, no es muy aconsejable tampoco ir este verano a ciertas playas, ciudades, costas, lagos y pueblos de montaña. En un arenal atlántico, aseguran, hay fanecas asesinas y tiburones «que se han merendado a cinco bañistas esta semana». Haciendo bromis, muchos autóctonos asustan a potenciales turistas con plagas de garrapatas, mini-tsunamis o medusas enfadadas. Todo para que nadie se asome a sus pueblos, atestados en verano. En el colmo del instinto criminal asesoran sobre cómo aparcar felizmente en las rampas de los puertos, asegurando que lo de las mareas es una leyenda. Para aterrorizar forasteros se muestran incluso pruebas: factura de terraza donde se cobra 3,5 euros de propina por persona, concepto que se incluye sin encomendarse a nadie. Con mis propios ojos. Estaba tranquila: mi playita recóndita no la conoce nadie. ¡Ja! los pelos de punta con solo hacer una búsqueda en el buscador de toda la vida. Va y dice el tiktokero: «uno de los rincones secretos de las Rías B. Te cuento cómo llegar».

