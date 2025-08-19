Sin cencerro

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josune Díez Etxezarreta

Josune Díez Etxezarreta

Martes, 19 de agosto 2025, 06:09

Llegadas estas fechas tienes que volver a sentir, obligatoriamente, lo de todos los años. Es una tradición familiar que aprendí por vía materna que suena ... muy pesimista y mira que ella era todo lo contrario, una alegre y pinturera señora de labios rojos. Pues sí, ha llegado el momento de decir que pasado el 15 de agosto, ya se ha terminado el verano. Prácticamente. Y no pasarán dos semanas para que te venga a la cabeza la otra idea: pues ya estamos en Navidad...

