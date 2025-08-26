Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plaza de Gipuzkoa

Anchoas en stock

Josune Díez Etxezarreta

Josune Díez Etxezarreta

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

Volver de vacaciones y enfrentarte a disgustillos. Que los pantalones Capri vuelvan para otoño es la puntilla tras no haber conseguido otra vez pisar la ... costa amalfitana ni haber tonteado en un triste velero. Lo que no me va a afectar es la supresión de los dos apellidos a los árbitros de fútbol; mantendré los míos paterno y materno como nombre artístico-literario.

