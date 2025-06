La integración de Onkologikoa en Osakidetza culmina hoy tras un proceso de siete años

El proceso de vinculación de Onkologikoa con Osakidetza se inició hace siete años, a finales de 2018, y culminará hoy con la integración total ... en el Servicio Vasco de Salud del centro especializado contra el cáncer de Donostia. El hito definitivo será la aprobación por parte del Gobierno Vasco del decreto de integración en el que tres departamentos del Ejecutivo llevan trabajando desde hace más de un año para que Onkologikoa pase a ser «un recurso de titularidad pública en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Para ello, se ha extinguido ya la Fundación Onkologikoa, dependiente de la Fundación Kutxa, que daba soporte al centro donostiarra. El decreto que recibirá este mediodía el visto bueno del Consejo de Gobierno despeja las dudas sobre la titularidad del edificio y el futuro de los trabajadores: la Fundación Kutxa cede de forma gratuita a Osakidetza el edificio durante un plazo de «al menos 30 años», con la condición de que se destine a labores relacionadas con la oncología –lo que se da por supuesto–, y el Servicio Vasco de Salud «subroga» al personal sanitario y no sanitario del centro, aunque no como personal estatutario (funcionarios).

Onkologikoa está inmerso en un proceso de incorporación al Servicio Vasco de Salud desde 2018 que, desde hace meses, le hace funcionar en la práctica como un ente más de Osakidetza. Pero para culminar la integración era necesario que el Gobierno Vasco aprobara este decreto, que ha sufrido diversos retrasos, pero que finalmente verá la luz dentro del último plazo anunciado por el consejero de Salud, Alberto Martínez, que se fijó el objetivo de que fuera aprobado «antes del 30 de junio». Tras pasar hoy por el Consejo de Gobierno, podrá publicarse esta misma semana en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). En cuanto se produzca esa publicación, Onkologikoa ya estará absolutamente integrado en Osakidetza. En paralelo, la Fundación Onkologikoa se ha extinguido en las últimas semanas para facilitar esta transición.

CLAVES DEL DECRETO Objeto

Integración El objeto del decreto es «integrar» Onkologikoa «como recurso de titularidad pública en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Transmisión patrimonial

Gratuita «Se acuerda la aceptación de la transmisión patrimonial a título gratuito y libre de cargas de la propiedad de los bienes inmuebles y muebles afectados a la prestación sanitaria efectuada por Onkologikoa, asumiendo los gastos que comporte la formalización de dicha transmisión».

Personal de Onkologikoa

Subrogación «Se acepta la sucesión en la titularidad de las relaciones jurídicas referentes al personal que desempeña servicios en el centro sanitario Onkologikoa y, en consecuencia, la subrogación en los derechos y obligaciones laborales del anterior titular con respecto al personal sanitario y no sanitario».

Personal no estatutario «En cualquier caso, la adscripción del personal de Onkologikoa en el ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud no supone el reconocimiento de la condición de personal estatutario a dicho personal, resultando de aplicación a dicha adscripción el régimen jurídico del ente público en que se integra, a los preceptos de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco que les resulten de aplicación, la legislación laboral y las demás normas convencionalmente aplicables».

Mismas condiciones «El personal laboral sanitario y no sanitario mantendrá sus condiciones retributivas, así como el Convenio Colectivo vigente».

Disposición adicional primera

30 años El edificio de Onkologikoa «será destinado preferentemente» a la oncología «por un periodo de al menos 30 años desde la adquisición del mismo, asumiendo la obligación de revertir la titularidad del mismo, en favor de Kutxa Fundazioa, en caso de incumplimiento».

El objeto del decreto que el Gobierno aprueba hoy es «integrar» Onkologikoa «como recurso de titularidad pública en la Administración General» de Euskadi. En el texto legal, cuyas líneas maestras ya fueron adelantadas por este periódico en noviembre del año pasado, se detalla que la Fundación Kutxa cede de forma gratuita a Osakidetza el edificio de Onkologikoa durante un plazo de «al menos 30 años», con la condición de que se destine a labores relacionadas con la oncología. También se indica que el Servicio Vasco de Salud «subrogará» al personal sanitario y no sanitario del centro. Es decir, los trabajadores de Onkologikoa pasarán a ser personal de Osakidetza.

Una puntualización que realiza el decreto es que «la adscripción del personal de Onkologikoa en el ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud no supone el reconocimiento de la condición de personal estatutario a dicho personal», por lo que no se convertirán en funcionarios de forma directa al no haber formado parte de un proceso de oposición. Aunque fuentes del Departamento de Salud apuntan que «en el futuro podrán presentarse a las OPE que se convoquen en Osakidetza como el resto del personal no estatutario». Además, el decreto establece que el personal del centro oncológico «mantendrá sus condiciones retributivas, así como el Convenio Colectivo».

El decreto, que lleva más de un año redactándose, atañe a tres departamentos del Gobierno Vasco: Salud, Hacienda y Gobernanza. Cuenta con una memoria económica que detalla el «impacto» que supondrá la «subrogación» de cerca de 200 trabajadores de Onkologikoa en Osakidetza. La memoria señala que la integración «implica un incremento de gasto de personal en Osakidetza» que estima en 17,6 millones de euros. Sin embargo, no cabe imputarlo como un gasto 'nuevo' para el Servicio Vasco de Salud, ya que el convenio de vinculación vigente con la Fundación Onkologikoa ya cubre, a través de un contrato programa, un gasto de personal «que ronda los 17 millones anuales», según apuntan fuentes del Departamento de Salud.

«En 2024 ese convenio ascendió a casi 30 millones y 17 de ellos se destinaron a gastos de personal, por lo que el gasto va a seguir siendo prácticamente el mismo tras la integración», explica la viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, Lore Bilbao.

En el aspecto retributivo, los trabajadores de Onkologikoa ya están homologados a los de Osakidetza, aunque puede existir alguna diferencia en conceptos como la antigüedad. En la memoria económica del decreto se detalla que 109 trabajadores percibirán retribuciones equiparadas a las de Osakidetza en una categoría equivalente, mientras que 80 trabajadores podrían recibir un complemento al recibir actualmente retribuciones superiores a las correspondientes en Osakidetza.

Se mantiene el anagrama

Una curiosidad que recoge el decreto es que «en el edificio, y de forma visible, se mantendrá y conservará el anagrama de Kutxa Fundazioa en condiciones similares a las existentes», a pesar de que sea gestionado por Osakide-tza a todos los efectos.

Una institución con 92 años de historia y un gran arraigo en Gipuzkoa La integración de Onkologikoa en Osakidetza significará el final como ente autónomo de un centro sanitario especializado en la lucha contra el cáncer que cuenta con 92 años de historia y un gran arraigo en el territorio guipuzcoano. El Instituto Oncológico (su primer nombre oficial fue Instituto Radio-Quirúrgico de Gipuzkoa) se fundó en 1933 y pertenece a la Obra Social de Kutxa desde 1953. El edificio histórico que acogió el Oncológico durante 75 años estaba en la parte alta de la calle Aldakonea de Donostia, en el barrio de Egia. En 2009 se trasladó al actual edificio en la ciudad sanitaria de Donostia, ya con el nombre de Onkologikoa.

Tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como el consejero de Salud han destacado en los últimos meses que la integración de Onkologikoa en la OSI Donostialdea convertirá al Hospital Donostia «en el centro más importante de Euskadi a nivel asistencial» y, además, cuando se construya el futuro edificio de protonterapia en 2027, «será un centro de referencia en la lucha contra el cáncer en todo el sur de Europa».

El futuro edificio de protonterapia –que se levanta desde mediados de octubre en el solar que ocupaba el parking adyacente a Onkologikoa para que ambos centros puedan estar conectados– convertirá al Hospital Donostia en un centro de referencia para el tratamiento de algunos tipos de cáncer no solo de Euskadi, sino también de algunas comunidades autónomas cercanas como Navarra, La Rioja, Cantabria y las provincias castellanas de Burgos y Soria.