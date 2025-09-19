La incineradora de Zubieta, reconocida como una de las más seguras de Europa

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-1), ubicado en Zubieta, ha sido reconocido este viernes como una de las plantas de tratamiento de residuos más ... seguras del mundo al recibir el certificado internacional HPR (riesgo altamente protegido, por sus siglas en inglés) que concede la mutua estadounidense de seguros FM, especializada en prevención de pérdidas y seguros de propiedad para grandes corporaciones.

El diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa y presidente del consorcio de residuos (GHK), José Ignacio Asensio, ha valorado la relevancia de este certificado, que ha remarcado que es «muy difícil de conseguir». Prueba de ello, ha subrayado que de los centenares de plantas incineradoras que hay en Europa, la de Zubieta es «la quinta» en obtenerlo.

Asensio ha remarcado que la obtención del HPR «pone de manifiesto la excelencia en la gestión» y reconoce que las instalaciones del CMG-1, incluyendo la incineradora, «cumplen con los más altos estándares mundiales de seguridad, fiabilidad y prevención de riesgos».

La certificación ha sido entregada a Ekondakin, empresa concesionaria que gestiona el complejo, y recibida por el propio Asensio y el director de Tratamiento de Residuos en Urbaser y consejero de Ekondakin, Rafael Guinea. El responsable de hacer entrega del reconocimiento ha sido Christopher Dempsey, CEO de FM para Europa, Oriente Medio y África.

«En la élite»

Asensio ha insistido en que se trata de un reconocimiento «excepcional» que sitúa a las instalaciones de Zubieta «en el reducido grupo de élite en cuanto a seguridad industrial y gestión avanzada de residuos».

El certificado se concede a aquellas instalaciones que alcanzan niveles máximos en construcción y diseño, disponen de equipos especiales de protección contra incendios y aplican medidas rigurosas de prevención de pérdidas. Su objetivo es minimizar la probabilidad de incidentes graves, desde incendios o desastres naturales hasta fallos mecánicos, garantizando la continuidad de la actividad y la seguridad de las comunidades en su entorno.

A este respecto, Asensio ha asegurado que «el certificado HPR es un aval de primer nivel que confirma que el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa es una instalación de referencia en Europa. La ciudadanía puede estar segura de que sus residuos se tratan en un entorno altamente protegido, dotado de los sistemas más avanzados».

