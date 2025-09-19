Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Chris Dempsey (FM) entrega el certificado a José Ignacio Asensio (GHK) y Rafael Guinea (Ekondakin). GHK

La incineradora de Zubieta, reconocida como una de las más seguras de Europa

La instalación recibe el certificado internacional HPR que acredita que los riesgos están altamente protegidos, y que en Europa solo han obtenido otras cuatro plantas de tratamiento de residuos

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:32

El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-1), ubicado en Zubieta, ha sido reconocido este viernes como una de las plantas de tratamiento de residuos más ... seguras del mundo al recibir el certificado internacional HPR (riesgo altamente protegido, por sus siglas en inglés) que concede la mutua estadounidense de seguros FM, especializada en prevención de pérdidas y seguros de propiedad para grandes corporaciones.

