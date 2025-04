Publicidad con sonrisa

Las viñetas, con su simpatía y buen humor, son excelentes ingredientes de los periódicos. Lo saben hasta los publicistas, que con frecuencia han utilizado en ... sus anuncios la creatividad de los viñetistas.

En marzo de 1960 empezó una larga campaña de los calcetines Punto Blanco que ofrecía tiras dibujadas por Peñarroya, uno de los grandes historietistas de la factoría Bruguera. No se sabe si venderían más calcetines, pero sí que los periódicos se alegraron con los dibujos del creador de Gordito Relleno o Don Pío…

Ampliar

Coincidieron los anuncios con viñetas de Peñarroya con otros de un conocido y muy querido dibujante donostiarra, Chumy Chúmez, como en esta página publicada el 3 de abril de 1960…

Ampliar

A un autor pesimista, cenizo e hipocondríaco como el gran Chumy Chúmez le cuadraba promocionar taciturnamente una marca de supositorios para el estreñimiento…

Ampliar

Mingote, el clásico dibujante de 'ABC', también participó en la campaña ¿algo violenta? de unos pavimentos, en primavera de 1964…

Ampliar

No tenía mucho chiste, pero unos anuncios del brandy Espléndido usaron en 1975 dibujos de Manuel Summers. El «To er mundo de acuerdo» que dice el perro recuerda el título de las dos películas que dirigiría en 1982, 'To er mundo é güeno' y 'To er mundo é… ¡mejó!'…

Ampliar

Un año más tarde, otro destacado dibujante y humorista, Forges, haría publicidad de lotería con sus inolvidables oficinistas. La encontramos en la edición de DV del 20 de junio de 1976…