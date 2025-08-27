Un guipuzcoano, 'plus ultra'

La Operación Plus Ultra fue una campaña muy típica de los años del franquismo. La idea, que partió del programa radiofónico 'Todo para los chicos' ... en 1962, era seleccionar y homenajear cada año a un grupo de niños por su abnegación, heroísmo o sacrificio.

Aquellos chavales que habían cuidado de su madre ciega, habían socorrido a alguien en un incendio o se habían puesto a trabajar para mantener a sus hermanitos recorrían España. Eran agasajados en diversas ciudades, donde les recibían las autoridades y se hacían populares. Después volvían a su vida normal y les apoyaba en sus estudios el Frente de Juventudes o la Sección Femenina.

La campaña de la Operación Plus Ultra de 1965 fue especialmente seguida en Gipuzkoa. Uno de los 16 niños y niñas homenajeados era de nuestro territorio, de Mendaro. Y el grupo visitó San Sebastián, donde fue recibido por Francisco Franco en el palacio de Aiete.

«Salió disparado»

DV dio la noticia de que había «un muchacho guipuzcoano» entre los seleccionados del año el 20 de agosto de 1965. Contaban así su mérito, un salvamento que había realizado un año antes, el 10 de junio de 1964, en Mendaro…

«Unos chavales llegaron diciendo a gritos que en el río, frente a la fábrica de máquinas de cortar el pelo, se había tirado un hombre al agua. José Luis Eizaguirre Longarte, de doce años, cogió su bicicleta y salió disparado. Se echó al agua. Había cinco o seis metros de profundidad. Cogió del cuello al hombre y, como pudo, se lo llevó a la orilla».

«Llegaron los médicos y le hicieron la respiración artificial. El hombre reaccionó, le cuidaron, permaneció unos días en el Sanatorio Psiquiátrico y hoy hace vida normal en el pueblo».

Un caso olvidado

En el periódico destacaban que «el hecho no trascendió siquiera a los periódicos. El muchacho había hecho lo que le había dictado su manera de ser y su educación. Todo había resultado bien. A la semana siguiente nadie se acordaba ya del incidente e incluso en casa de José Luis Eizaguirre se había olvidado ya».

Todo cambió meses después, cuando le comunicaron su selección para la Operación Plus Ultra. José Luis, «que no había salido de su pueblo más que alguna vez de excursión a San Sebastián», iba a recorrer muchas ciudades españolas y a ser recibido por el Papa Pablo VI en Vaticano. Por las calles de Mendaro todo el mundo le reconocía y felicitaba.

El 27 de agosto de 1965 se confirmó que el chico se perdería el comienzo de curso en la Escuela Profesional de Elgoibar. Los 16 participantes en aquella promoción de Plus Ultra recorrerían durante 27 días nada menos que Madrid, Roma, Barcelona, Mallorca, La Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra, San Sebastián, Lisboa, Las Palmas y Tenerife.

Ampliar EL DIARIO VASCO incluyó este artículo el 27-VIII-1965.

Aquel año se le otorgó un premio extraordinario a un niño alemán de once años, Bernhard Essl, víctima de una desgracia: «Bernhard se hallaba jugando con unos amigos en el tejado de su casa. Resbaló y para no caer a la calle, se agarró a un cable del tendido eléctrico. El niño recibió tan fuerte descarga que fue inevitable la amputación de sus dos brazos por encima del codo. El niño no ha perdido por ello el alto espíritu que siempre derrochó».

Sin tiempo para aburrirse

Los 16 abnegados muchachos viajaron de aquí para allá. En San Sebastián les recibió con todos los honores el dictador Franco...

Ampliar Cabecera de la noticia publicada en DV el 14 de septiembre de 1965.

El más alto del grupo era José Luis Eizaguirre, que abordado por DV comentó que visitar al Papa había sido lo más impresionante de la experiencia y declaró: «No tenemos tiempo para aburrirnos...».