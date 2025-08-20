Gipuzkoa pasa del calor al aviso amarillo por lluvias intensas para este miércoles y jueves

Tras una última semana asfixiante, por culpa de una ola de calor con picos que llegaron a los 41 grados en el interior, en Gipuzkoa ... vuelve a ser necesario sacar el paraguas y el chubasquero. Euskalmet ha activado este miércoles el aviso amarillo por lluvias intensas en todo el territorio. La alerta estará vigente desde las 15.00 horas de hoy hasta el mediodía de mañana Las precipitaciones podrán superar los 15 l/m² en una hora en algunos, especialmente en el litoral. Los chubascos serán moderados y tormentosos, aunque podrían ser localmente fuertes. Además, podría venir acompañada de rachas fuertes de viento (60-70 km/h).

La predicción meteorológica de Euskalmet para hoy señala que el tiempo será más inestable que ayer, con chubascos que llegarán desde el mar y serán más frecuentes e intensos a partir del mediodía, afectando sobre todo al litoral, pero también llegarán chubascos a zonas algo más interiores de Gipuzkoa. No se descartan tormentas puntuales, sobre todo cerca de la costa. El viento se fijará durante la tarde del noroeste y arreciará, siendo molesto por momentos. En cuanto a las temperaturas se esperan pocos cambios y el ambiente será fresco. No se superarán los 21ºC. Esta pasada madrugada las mínimas no han llegado a los 16ºC.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

El jueves la inestabilidad volverá a ser la tónica general, sobre todo durante la primera mitad del día. De madrugada y por la mañana seguirán entrando chubascos desde el mar, siendo localmente intensos y tormentosos. Durante la tarde las precipitaciones empezarán a ser algo menos intensos y más ocasionales, por lo que en principio se desactivará el aviso amarillo por lluvia. El viento soplará del noroeste y del norte y de nuevo será molesto en algunas zonas. Sin cambios significativos en las temperaturas.

El viernes se apreciará una mejoría, con un ascenso de las temperaturas máximas de unos dos grados. De madrugada todavía habrá muchas nubes y se podrían registrar algunas lloviznas. En algunos puntos de Gipuzkoa se irán abriendo claros en el resto del territorio, tendiendo a quedar con el paso de las horas un ambiente soleado. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en puntos del interior del territorio.

El sábado el ambiente será soleado y los termómetros oscilarán entre los 22/16 grados de máxima y de mínima en Donostia y los 24/13 en Arrasate. El domingo las temperaturas subirán unos cinco grados tanto en el interior como en el litoral del territorio y la última semana de agosto arrancará con valores que se situarán el lunes entre los 25 y los 31ºC, y solo un grado menos el martes.