Paseantes bajo la lluvia en San Sebastián. José Mari López

Gipuzkoa pasa del calor al aviso amarillo por lluvias intensas para este miércoles y jueves

La alerta estará vigente desde las 15.00 horas hasta el mediodía de mañana, mientras que las temperaturas seguirán siendo frescas

Malena Cortizo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:12

Tras una última semana asfixiante, por culpa de una ola de calor con picos que llegaron a los 41 grados en el interior, en Gipuzkoa ... vuelve a ser necesario sacar el paraguas y el chubasquero. Euskalmet ha activado este miércoles el aviso amarillo por lluvias intensas en todo el territorio. La alerta estará vigente desde las 15.00 horas de hoy hasta el mediodía de mañana Las precipitaciones podrán superar los 15 l/m² en una hora en algunos, especialmente en el litoral. Los chubascos serán moderados y tormentosos, aunque podrían ser localmente fuertes. Además, podría venir acompañada de rachas fuertes de viento (60-70 km/h).

