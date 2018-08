Gipuzkoa no tendrá ninguna cárcel

«Un CIS no sustituye a una cárcel, no son intercambiables»

Cuando Interior empezó a dar a conocer a primeros de año que barajaba la opción de no construir una nueva cárcel, el Colegio de Abogados fue el primero en mostrar su desacuerdo. Su decana, Lurdes Maiztegui, lo hizo público. «El territorio no tiene que quedarse sin centro penitenciario. Además, no es lo mismo una cárcel como la actual de Martutene que un CIS. Estos equipamientos son complementarios, nunca canjeables».

La situación, alertaron, complica la atención de los abogados hacia los internos, pero el coste es, a su juicio, tanto económico como personal. «Se puede dificultar algo tan importante como el contacto con la familia de los que tienen menos recursos. Para ellos es muy importante mantener la ligazón con las personas más cercanas». Y no es lo mismo coger el autobús a Martutene que desplazarse hasta Vitoria y desde allí a Zaballa, que es el lugar en el que se encuentra la prisión alavesa, con capacidad para mil internos.

En cualquier caso, las ONG que colaboran con Martutene y los propios letrados dieron por hecho que la cárcel de Zubieta se construiría con ese modelo que impera en Vitoria y Pamplona. «No vemos que se hayan dado pasos para adelante, pero sí que se empiezan a mezclar unas cosas con otras».

De momento lo que sí avanza es la construcción del nuevo barrio de Txomin, cuyos edificios van cercando la cárcel, hundida entre inmuebles de nueva construcción e hipotecada por esta antigua prisión que sigue siendo el único recurso penitenciario de Gipuzkoa.