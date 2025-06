Gipuzkoa se enfrenta a la primera ola de calor del verano que dejará máximas cercanas a los 40 grados

A. Iparraguirre Viernes, 27 de junio 2025, 11:23 | Actualizado 12:11h. Comenta Compartir

Se acerca la ola de calor que abrasará Gipuzkoa al menos hasta el próximo miércoles, y toda precuación será poca. Habrá que estar preparado cuando los termómetros registren los próximos días más de 35ºC en el interior del territorio y rebasar los 30ºC en el litoral. Este viernes las máximas se situarán entre tres y cuatro grados por debajo de esos valores, pero a partir del sábado aumentarán y se situarán en esos niveles, o incluso superiores.

Por el momento Euskalmet ya ha comunicado que tanto el sábado como el domingo activará el aviso amarillo por altas tamperaturas. Para el sábado el aviso arrancará a las 13.00 horas y estará activo hasta las 20.00. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 32 ºC en la zona de transición, los 31 ºC en la zona cantábrica interior y los 26 ºC en el litoral, explican.

Y para el domingo serán dos los avisos amarillos, uno por altas temperaturas, de 12.00 a 20.00 horas y un segundo, que abarcará la jornada al completo por temperaturas altas persistentes. En definitiva, será un domingo del todo sofocante.

Estos son algunos consejos para sobrellevar lo mejor posible las venideras calurosas jornadas. Algunos son de sentido común y lo importante es evitar lo ocurrido la semana pasada, cuando fueron atendidas 14 personas en Gipuzkoa por golpes de calor, con síntomas como mareos, desmayos, fatiga y desorientación. Fue el territorio en el que se atendieron a más personas por estos síntomas, por los 11 de Álava y los 6 de Bizkaia, según los datos facilitados por el Departamento de Salud.

Un total de 17 casos tuvieron que ser derivados a un centro de salud o a un hospital para ser atendidos con mayor detalle, aunque no hubo que lamentar víctimas mortales. Los afectados fueron personas de todas las edades, desde los 3 a los 97 años. En este sentido, hay que destacar que un estudio advierte Las altas temperaturas también afectan a la función cerebral preadolescente.

CONSEJOS No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses.

Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar.

Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar.

Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio público con aire acondicionado).

Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la temperatura corporal.

Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día, sobre todo los que producen calor (horno).

Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con esponjas mojadas.

No esperar a tener sed. Beber agua y líquidos frecuentemente.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la sed y deshidratan.

Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor.

Nunca dejar a nadie en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra.

Visita a personas mayores solas o dependientes. Al menos una vez al día.

Pero hay otras acciones quizás menos conocidas que conviene igualmente seguir. Bien sea no comer comidas grasas en detrimento de frutas y verduras, ingerir bebidas que no contengan cafeína y que no sean azucaradas, así como las alcohólicas.

Refrescar una vivienda

Por otra parte, para refrescar una vivienda durante la ola de calor deben seguirse tan solo unos sencillos pasos. El primer paso es crear barreras efectivas contra la radiación solar. Ya que esta influye en el 65% del calor que entra en las casas. Ante temperaturas de más de 30 grados lo más conveniente es cerrar persianas, ventanas y optar por cortinas opacas a primera hora de la mañana. Especialmente en las fachadas más expuestas, orientadas al sur y al oeste.

El color de las ventanas también influye, ya que las ventanas de color blanco reflejan el calor mejor el calor que las oscuras. Además de las horas en las que estas se abren. La ventilación estratégica puede transformar un hogar en un sistema de refrigeración natural, para ello solo hace falta abrir las ventanas de par en par entre las 22.00 y las 7.00 horas. Esto creará corrientes cruzadas que expulsarán el calor acumulado durante el día.

Otro de los pasos fundamentales es reducir las fuentes de calor en interiores. Y es que los electrodomésticos generan el 25 % del calor del hogar. Por lo que apagar televisores, ordenadores y lámparas marcará una diferencia significativa. Sustituir las bombillas tradicionales por unas LED también ayuda a reducir significativamente las emisiones de calor. Mientras que en lugares como la cocina, es recomendable evitar el uso del horno y la estufa y optar por las comidas frías.

La evaporación también podría ser una opción bastante eficaz. Por ejemplo, colgar una sábana húmeda frente a una ventana abierta, enfría el aire que pasa a través de la tela y colocar palanganas con agua en las habitaciones más calurosas también ayuda a amplificar este efecto. Rociar al aire un chorro de agua fría también proporciona un alivio inmediato ante el calor.

Evitar un golpe de calor en el coche

Ahora que lllegan las vacaciones más largas del año y es hora de viajar en coche es conveniente saber que cuando el cuerpo alcanza una temperatura de más de 40 °C durante 10 o 15 minutos los mecanismos reguladores del calor quedan superados y entran en shock. Un vehículo al sol puede alcanzar casi los 60 °C cuando en el exterior la temperatura es de 32, una diferencia de +26 °C en el interior del coche.

Estas son algunas recomendaciones:

Hidratación: tener agua fría a mano es muy importante para mantener una hidratación correcta. Además, es aconsejable no abusar de bebidas azucaradas y excitantes como el café.

Anticípate: conocer los aparcamientos públicos y privados que existen en la zona a la que te diriges ayuda a acortar el tiempo de los desplazamientos. Aplicaciones como EasyPark, que muestra a los conductores las calles en las que es más sencillo aparcar gracias su funcionalidad Find, así previenes deambular por la ciudad buscando estacionamiento.

Protege el interior del sol: si no tienes la suerte de aparcar en sombra, utiliza un parasol para proteger las ventanillas del sol, especialmente la parte delantera y el volante. Así evitarás quemarte cuando vuelvas a coger el vehículo.

Enfría poco a poco: abre las ventanillas para que el calor acumulado salga del vehículo y espera a circular unos minutos antes de encender el aire acondicionado.

Por encima de 22 grados: si dispones de climatizador, lo ideal es mantener el interior del coche a una temperatura superior a 22 grados para evitar diferencias extremas de temperatura con el exterior.

Utiliza ropa cómoda: que sea holgada y ligera. Una camisa fina que cubra tus brazos aliviará la sensación de calor en la piel.

Nunca dentro del coche: no esperes a otras personas dentro de un vehículo cuando las temperaturas son altas. Y por supuesto, no dejes a niños o mascotas dentro, aunque sea por espacios muy cortos de tiempo.

Menores: Dejar a un bebé o un niño pequeño durante una hora en el interior de un coche sin refrigeración, con 31 grados en el exterior, acabaría con su vida.