Gipuzkoa tiene registradas 25.850 licencias de armas, 10.000 menos que hace 20 años

Cada vez hay menos licencias de armas en Gipuzkoa. En la actualidad hay 25.850 permisos en vigor en el territorio cuando hace 20 años eran 35.000. Casi 10.000 licencias menos. Hace diez años, la cifra superaba los 28.000. Esto quiere decir que tan sólo en la última década se han perdido cerca de 3.000 licencias, según datos aportados por la Guardia Civil. En este contexto, el Parlamento Vasco aprobó recientemente una proposición de ley que actualiza la vigente normativa para la caza y permite la figura de menores como acompañantes en las batidas, facilitando así «el acercamiento de potenciales nuevos cazadores y el relevo generacional». La anterior legislación exigía a los acompañantes en las batidas contar con una licencia aunque no participaran activamente en la actividad y se limitaran a acompañar a los cazadores.

Ahora, esta reforma exime a estos acompañantes de la obligación de tener un permiso de armas, pero tampoco podrán portar una durante el transcurso de la batida. «Cada año se presentan menos solicitudes de licencia», aseguran desde el instituto armado. En 2024, un total de 3.658 personas presentaron una solicitud para obtener una licencia de armas. En 2015, el número de solicitantes ascendía a los 5.309. Supone un descenso del 31% en diez años.

El rango de edad es muy variado. En Gipuzkoa hay personas de entre 14 y 18 años que tienen una licencia, y el abanico se amplía hasta las personas de entre 90 y 100 años. No obstante, el escalón de edad con más permisos de armas es el de las personas de entre 60 y 70 años, con 6.611 licencias en vigor actualmente. El caso opuesto lo protagonizan los jóvenes de entre 14 y 30 años, que aglutinan únicamente el 6% del total. Un dato que evidencia una falta de relevo generacional. Estos permisos pueden ser retirados en caso de «comisión de un delito o una infracción», informa la Guardia Civil. Como media, se retiran 30 licencias al año «por denegaciones al existir antecedentes penales y policiales, por conducta y por falta de aptitudes psicofísicas».

Y si el titular de la licencia fallece, ¿qué se hace con el permiso y el arma? «Los herederos deberán depositar las armas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, donde quedarán durante un año a su disposición por si alguno de ellos pudiese legalmente adquirirlas y quisiera hacerlo». Es decir, que en caso de que el heredero cuente con un permiso, podrá recuperar el arma de la persona fallecida.

«En su gran mayoría, hombres»

Otra de las incógnitas hasta hace unos años eran las subastas de las armas antes de ser achatarradas, interrogante que quedó despejado en 2020. Un Real Decreto que modificaba el Reglamento de Armas prohibió la subasta pública. Si al titular del permiso se le cesa la habilitación para la tenencia legal de las armas, «el interesado podrá enajenar las armas a personas provistas de la licencia o permiso correspondiente, con las mismas formalidades que si fueran nuevas, o proceder a su inutilización, obteniendo el correspondiente certificado de inutilización». Entonces, ¿las subastas quedan terminalmente prohibidas? No, existe un caso en el que se permiten las subastas públicas. Si el arma tiene un valor acreditado como patrimonio histórico se adjudicará «en pública subasta y se entregará su importe al interesado, o se entregará a un museo u organismo con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas».

Para obtener una licencia de armas es necesario pasar por un proceso de examinación dirigido por la Guardia Civil. A pesar de la tendencia a la baja de este permiso en Gipuzkoa, todos los años hay gente dispuesta a optar a una de ellas. «En su gran mayoría, hombres», puntualizan desde el instituto armado.

El examen está dividido en dos partes, una teórica y otra práctica, y se desarrolla en las instalaciones de la escuela de caza de Arkale, establecimiento de la Federación Guipuzcoana de Caza ubicado en Oiartzun. Las trece personas que van a ser examinadas esperan con puntualidad en el exterior de la escuela de caza en una mañana soleada, «perfecta para tirar». Cuando llegan los agentes examinadores, acceden al interior del recinto. La decoración deja claro que se trata de una escuela de caza. Decenas de animales disecados cuelgan de las paredes.

El examen práctico consiste en dos disparos en los que prevalece «la seguridad al acierto en los lanzamientos»

Una vez allí, los candidatos tienen que completar un test de 20 preguntas con tres opciones de respuesta en el que deberán acertar 16. Las cuestiones ponen a prueba el nivel de conocimiento que tienen los aspirantes sobre la caza y sus reglas. Van pasando lista y los candidatos se sientan en una de las salas del edificio. Después de completar el test, saldrán al exterior para la parte práctica. Dos disparos a un blanco.

Los trece candidatos que han accedido al edificio de Arkale se preparan para rellenar las 20 preguntas tipo test. A pesar del palpable nerviosismo, la prueba apenas dura quince minutos y todos ellos salen al campo de tiro para el examen práctico. Algunos traen sus propias armas, cedidas por algún familiar o conocido y otros dispararán con una carabina facilitada por la Armería Palacios.

Antes de iniciar la prueba práctica, uno de los agentes se encarga de dar las últimas instrucciones. «Si no habéis traído arma, os dejaremos una y antes de tirar os explicaremos cómo funciona». El supervisor del examen lanza una advertencia. «La seguridad es prioritaria. No es importante si acertáis en el blanco o no. Si hacéis algún movimiento raro, desviáis el cañón a una persona o actuáis imprudentemente, tendréis que volver otro día. Cañones al cielo, la seguridad es más importante que el plomeo». En última instancia, los agentes anuncian las medidas de seguridad que tendrán que cumplir los candidatos. «Antes de disparar, os tendréis que colocar unas gafas y unos cascos para protegeros del tiro». Una vez lanzadas todas las advertencias, los candidatos comienzan a pasar por el puesto de tiro.

Todos ellos están asistidos por un agente que les ofrece unas últimas instrucciones para llevar a cabo la prueba. Los examinados cargan los dos cartuchos y efectúan sus disparos. El examen transcurre con normalidad y todos pasan el examen con seguridad. Al término de la prueba, el presidente de la Federación Guipuzcoana de Caza, José Ángel Zaldua, valora la jornada llevada a cabo en Arkale. «Todo ha salido bien. Como han explicado los agentes, lo más importante era la seguridad. Si no se cumplen las medidas de seguridad, suspendido».

Se renueva cada cinco años

La Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa organiza cinco exámenes al año, y se coordinan con otros procesos también relacionados con las licencias de armas. Por ejemplo, los permisos tienen que ser renovados cada cinco años entregando la documentación requerida para mantenerlo activo.

Una vez superadas las pruebas, el candidato deberá abonar una tasa de 108,66 euros para conseguir la licencia

Para la licencia E –armas de tiro deportivo y escopetas de caza– se deberá entregar la instancia de renovación, el pago de la tasa de 11,68 euros, el certificado médico de aptitudes psicofísicas, la licencia de caza en vigor y las armas para el pase de revista –trámite periódico para comprobar la tenencia y posesión de las armas legales necesitadas de guía de pertenencia–. La documentación se puede presentar vía telemática en la sede electrónica de la Guardia Civil o presencialmente en la Intervención de Armas.

La obtención de licencias también conlleva otros trámites más allá del examen teórico y práctico. Para conseguir un permiso E se deberá abonar una tasa total de 107,66 euros por la expedición de la licencia y por la realización de pruebas de capacitación para la obtención de armas. En el caso de la licencia E+D –armas de tiro deportivo, escopetas de caza y armas largas para caza mayor–, la cuantía total de la tasa asciende a 123,23 euros.

