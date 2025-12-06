«Por fin se reconocen los derechos de las familias monoparentales»

Maren tiene cuatro años y, en clase, está aprendiendo sobre las familias y los integrantes que conforman una. La profesora explica a los pequeños que ... hay muchos tipos de hogares: solo en este aula de Usurbil hay cuatro niños nacidos en una familia monoparental. Es el caso de Maren. Su madre, Itsaso González, siempre soñó con ser madre joven y, «por mucho que yo acabara de salir de una relación, tenía claro que quería ser madre, así que con 30 años comencé el tratamiento. Me quedé embarazada de Maren en el primer intento por inseminación artificial», cuenta esta usurbildarra, con la pequeña Nahia, también nacida por inseminación artificial hace cuatro meses, en brazos. A partir del 1 de enero, hogares vascos como el que conforman Itsaso, Maren y Nahia serán reconocidos como familias monoparentales a través de un certificado digital gracias a un decreto pionero puesto en marcha en Euskadi, que además de elaborar un censo que acredite su situación, también facilitará el acceso a ayudas económicas a este modelo de familia con un único progenitor.

Si la conciliación es, de por sí, complicada para las familias tradicionales, las monoparentales lo tienen aún más difícil. Por suerte, puntualiza Itsaso, «todo mi entorno me apoyó mucho en mi primer embarazo. Creo que fue el segundo el que más le sorprendió», admite entre risas. «Mucha gente me dice que soy muy valiente, yo no considero que lo sea. Me considero decidida», afirma.

Cuando la pequeña Maren cumplió dos años, su madre comenzó a explicarle las dinámicas de su modelo familiar. «Ella se dio cuenta. Decía: 'yo no tengo padre'. Le expliqué que no, no tiene padre, y que hay niños con padre y madre, otros que tienen dos madres, o dos padres...». Además, cuando empezó con el proceso para volver a quedarse embarazada «le conté que iba a ir al hospital a que me metieran unas semillas» para tener un hermano o hermana. «Siempre lo hemos tratado con mucha naturalidad», cuenta.

Ampliar Laura Roux con su hija, a quien tuvo como madre soltera.

A partir del 1 de enero, las familias vascas con un único progenitor obtendrán beneficios de distintas administraciones gracias a la nueva normativa. Además de elaborar un censo de familias monoparentales en Euskadi, una vez se actualicen las ayudas a la crianza en el primer trimestre del 2026, estos hogares se equipararán a las familias numerosas –con tres o más hijos/as–. Esto supone recibir 100 euros por hijo hasta que éste cumpla los siete años. González, que forma parte de la asociación Madres Solteras Por Elección (AMSPE), apunta que el nuevo Decreto de Familias Monoparentales es un «primer gran paso para reconocer a nuestro modelo de familia», comienza. «Nos da un marco jurídico para que el resto de instituciones puedan desarrollar otro tipo de ayudas». Además, Itsaso aprovecha para desmentir una creencia popular. «La gente se piensa que tenemos muchas ayudas. Lo he oído un montón de veces en los últimos años, pero tenemos las mismas ayudas que el resto de familias. No hay nada específico», aclara.

«Un trato más equitativo»

Laura Roux, donostiarra, es otra de las madres de AMSPE. Con sus dos hijas, conforman una familia «mixta. Soy madre soltera por elección de una niña de cinco años y madre en situación de monoparentalidad, separada, de mi hija de ocho años», explica Laura, que admite que «nunca entró en mis planes ser una familia mixta como somos hoy día, pero la vida a veces te sorprende».

Roux «siempre había soñado con tener dos hijos» y el separarse no le impidió cumplir su deseo y traer una segunda niña al mundo. «Desde la asociación miramos con esperanza este reconocimiento, que es un paso gigantesco hacia el reconocimiento institucional y social del modelo de familia que hemos elegido. Avanzamos así hacia un trato más equitativo, más igualitario en derechos, ya que, si bien es verdad que nosotras hemos elegido este modelo de familia consciente y libremente, también es cierto que la mayoría de nosotras somos cabeza de familia, es decir, mantenemos a nuestras hijas e hijos sin ninguna ayuda pública, algo que otros modelos de familia sí que tienen», añade.

Al menos 400 familias monoparentales forman parte de AMSPE en Euskadi. Desde el Gobierno Vasco, sin embargo, prevén recibir unas 21.000 solicitudes cuando entre en vigor el decreto, que reconoce dos modelos familiares distintos: las familias con un único progenitor y aquellas que, a pesar de contar con dos progenitores, se encuentran en situación de monoparentalidad (casos de guarda y custodia atribuida a uno de los progenitores, abandono del hogar de un progenitor, violencia de género…).