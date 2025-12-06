Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Itsaso González, madre soltera por elección, posa con sus hijas Nahia, de cuatro meses, y Maren, de cuatro años, en Usurbil. Félix Morquecho
Decreto de Familias Monoparentales

«Por fin se reconocen los derechos de las familias monoparentales»

Dos madres solteras por elección de Gipuzkoa celebran que a partir de enero contarán con un certificado digital y ayudas para la conciliación que les equiparán con las familias numerosas

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:04

Comenta

Maren tiene cuatro años y, en clase, está aprendiendo sobre las familias y los integrantes que conforman una. La profesora explica a los pequeños que ... hay muchos tipos de hogares: solo en este aula de Usurbil hay cuatro niños nacidos en una familia monoparental. Es el caso de Maren. Su madre, Itsaso González, siempre soñó con ser madre joven y, «por mucho que yo acabara de salir de una relación, tenía claro que quería ser madre, así que con 30 años comencé el tratamiento. Me quedé embarazada de Maren en el primer intento por inseminación artificial», cuenta esta usurbildarra, con la pequeña Nahia, también nacida por inseminación artificial hace cuatro meses, en brazos. A partir del 1 de enero, hogares vascos como el que conforman Itsaso, Maren y Nahia serán reconocidos como familias monoparentales a través de un certificado digital gracias a un decreto pionero puesto en marcha en Euskadi, que además de elaborar un censo que acredite su situación, también facilitará el acceso a ayudas económicas a este modelo de familia con un único progenitor.

