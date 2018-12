Los fallecidos este año en las carreteras se han reducido casi a la mitad en Gipuzkoa 12 personas han perdido la vida en las carreteras del territorio y otras 113 sufrieron lesiones de consideración ARANTXA ALDAZ Sábado, 29 diciembre 2018, 08:07

Son todavía demasiadas víctimas, y con que hubiera una sola, el combate contra los accidentes de carretera seguiría en plena vigencia. Pero, dentro del drama, la estadística ofrece una evolución descendente del número de siniestros con víctimas mortales y heridos graves en Gipuzkoa. Los datos publicados por el Departamento de Seguridad hasta la fecha señalan que doce personas han perdido la vida en lo que va de año en el territorio. Son diez menos que en el mismo periodo de 2017. También descienden los heridos graves, al pasar de las 129 a las 113 en estos once meses de 2018. El descenso de los accidentes más graves contrasta con el aumento de los siniestros en general, si bien la mayoría se saldó sin heridos o con heridos leves. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ofrecerá el lunes un balance de la siniestralidad.

¿Se ha tomado conciencia? Los protagonistas del reportaje evitan lanzar mensajes complacientes. Al contrario, saben que por cada paso adelante que se da en prevención aparecen otros peligros en carretera. Ahí están las distracciones con el móvil, que se han convertido en una de las principales causas de accidentes y de sanciones. «Quizá se haya logrado más conciencia con el peligro del consumo de alcohol, pero el consumo de drogas entre los jóvenes está aumentando», refleja Inma Aramendi, policía local de Azpeitia. «

Mikel Etxaniz cree que los resultados no están llegando por conciencia, «sino por el miedo a las multas. El carné por puntos ha sido efectivo, porque la gente no quiere perder puntos ni ser multado». Lamenta que la gente «solo atienda a la sanción», y no tome conciencia verdadera sobre los peligros al volante. «No se debería necesitar que te multen para saber lo que puedes perder en caso de accidente», intentan concienciar con sus testimonios. Hablan de «terrorismo vial» y reclaman a las instituciones una respuesta más contundente.