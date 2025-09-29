Euskotren adelanta al jueves el restablecimiento del servicio ferroviario entre Aia-Orio y Zarautz El final de las obras permitirá servicios especiales con motivo del Kilometroak este domingo en Elgoibar

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha anunciado este lunes que restablecerá el servicio ferroviario entre Aia-Orio y el apeadero de San Pelaio, en Zarautz, a ... partir de la primera circulación de este próximo jueves. El ente público dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco adelanta de este modo dos días la finalización de los trabajos de refuerzo del túnel de Zudugarai, de una longitud de 740 metros y de vía única, que acomete desde el pasado 15 de septiembre. El final de las obras permitirá que la empresa pueda ofrecer servicios especiales con motivo de la celebración del Kilometroak este domingo en Elgoibar.

Durante este tiempo, el servicio se ha cubierto con transbordos en autobús entre ambas terminales. El túnel de Zudugarai, de la línea Bilbao-Donostia y situado en el término municipal de Aia, tiene una longitud de 740 metros y cuenta con vía única. Los trabajos que se están llevando a cabo consisten básicamente en el reforzamiento de un tramo a base de bulones y hormigón proyectado. El presupuesto total estimado, incluidos los transbordos en autobús, ronda el millón de euros.

