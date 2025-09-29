Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskotren adelanta al jueves el restablecimiento del servicio ferroviario entre Aia-Orio y Zarautz

El final de las obras permitirá servicios especiales con motivo del Kilometroak este domingo en Elgoibar

A. I.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:18

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha anunciado este lunes que restablecerá el servicio ferroviario entre Aia-Orio y el apeadero de San Pelaio, en Zarautz, a ... partir de la primera circulación de este próximo jueves. El ente público dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco adelanta de este modo dos días la finalización de los trabajos de refuerzo del túnel de Zudugarai, de una longitud de 740 metros y de vía única, que acomete desde el pasado 15 de septiembre. El final de las obras permitirá que la empresa pueda ofrecer servicios especiales con motivo de la celebración del Kilometroak este domingo en Elgoibar.

