Iratxe Uriarte comparece ayer en la comisión de Vivienda del Parlamento.

«La emancipación juvenil es inalcanzable y no podemos permitirnos otra década perdida»

El Consejo de la Juventud de Euskadi valora en el Parlamento la nueva ley de medidas urgentes en Vivienda y la considera un «paso imprescindible» para afrontar la crisis

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El mensaje del Consejo de la Juventud de Euskadi sonó alto y claro ayer en el Parlamento Vasco: «La emancipación juvenil sigue siendo una ... meta inalcanzable y no podemos permitirnos otra década perdida». Bajo esta premisa, la presidenta de Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK), Iratxe Uriarte, trasladó una valoración positiva sobre la proposición de ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que se está debatiendo estos días en la comisión de Vivienda de la Cámara vasca. No porque el consejo juvenil vasco comparta todas las medias que plantea la iniciativa impulsada por los dos socios de gobierno, PNV y PSE, pero sí por entender que es un «paso imprescindible» para que las instituciones vascas pasen a la «acción» ante una «crisis habitacional» que dificulta a los jóvenes construir un proyecto de vida independiente.

