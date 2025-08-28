Cortada la A-15 en Andoain, sentido Donostia, por la salida de calzada de una furgoneta
Hay retenciones en esa carretera y en la N-I y los dos ocupantes del vehículo han resultado heridos
A. I.
Jueves, 28 de agosto 2025, 08:01
La A-15 se encuentra cortada a la altura de Andoain, sentido Donostia, desde las 07.30 horas por la salida de calzada de una ... furgoneta, según informa el Departamento de Seguridad. Como consecuencia del accidente se están produciendo retenciones que afectan también a la N-I. Los dos ocupantes del vehículo han resultado heridos. Uno de ellos está siendo atendido en el lugar por personal sanitario desplazado en una ambulancia y el otro ha sido trasladado al Hospital Donostia.
