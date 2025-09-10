Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los constructores han comparecido este miércoles en la comisión de Vivienda del Parlamento.

Los constructores vascos alertan de que «en las promociones actuales el 25% de vivienda libre paga el 75% de VPO»

Txema Muñoz, presidente de Ascongi, asegura en el Parlamento Vasco que el 35% del precio de la vivienda en Gipuzkoa se destina a cubrir «impuestos y cargas de urbanización»

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:28

Los constructores de Gipuzkoa valoran de forma positiva la ley de medidas urgentes en materia de Vivienda y Urbanismo que impulsan los dos socios en ... el Gobierno Vasco, PNV y PSE, porque abre la puerta a activar nuevas promociones de vivienda que hoy están paralizadas y a agilizar los trámites para que las obras se pongan en marcha. Txema Muñoz, presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción de Gipuzkoa (Ascongi), ha alertado en la comisión de Vivienda del Parlamento Vasco de que en las promociones actuales que se ponen en marcha en suelo urbanizable, que la ley vasca del Suelo obliga a que reserven un mínimo del 75% a vivienda protegida, provoca que «prácticamente un 25% de la promoción (la destinada a vivienda libre) tiene que pagar el 75% restante, porque tenemos que ceder lo que hay que ceder para hacer la vivienda protegida».

